Legendární obchodní dům Máj se změní v největší pop-up store v Evropě | info.cz

Klasické obchodní centrum stojí na dlouhodobých pronájmech, ve kterých retaileři nabízejí své typické produkty. Oproti tomu Pop Up Máj postavený na krátkodobých pronájmech dá výrazný prostor k inovacím, experimentování. Prodejce se nemusí upisovat k mnohaletému pronájmu, ale využívá místo podle svých potřeb. Flexibilní pronájmy umožní kdykoli rychle realizovat testovací centrum, showroom nebo speciální nabídku sezónního zboží. Ale Pop Up Máj nechce nabízet jen prodejní místa. Jde i o skvělou příležitost pro kulturní a společenské akce.

Jan Voslář partner v oddělení pronájmu maloobchodních prostor společnosti Cushman & Wakefield: „Máj je pro pop-upy perfektním místem. Strategická poloha v centru Prahy dává ty nejlepší podmínky pro celoroční stabilní příliv domácí klientely i turistů. Pro obchodníky jde o jedinečnou příležitost, jak se rychle představit široké mase zákazníků. Od nového pop-up konceptu si slibujeme, že osloví zajímavé a ambiciózní koncepty, které společně pod jednou střechou vytvoří jedinečnou nabídku i atmosféru.“

Pop Up Máj má ambici překročit funkci nákupního centra. Především vyšší patra jsou ideální pro rozsáhlé marketingové akce, uvedení produktu na trh, showroomy, konference, kulturní akce. Komplexnost využití doplňují kancelářské prostory ideální pro vznik coworkingového centra.

Jan Kotrbáček mezinárodní partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor ve společnosti Cushman & Wakefield: „Pop Up Máj přináší ve velkém myšlenku, která už v českém retailu dlouhodobě funguje. Velká část obchodních center postupně zkouší jednotky pop-up, aby bylo zřejmé, co bude zákazníkům vyhovovat. Pop Up Máj tak má ambici být jedním velkým inkubátorem, který bude obchodníkům ukazovat, co si zákazníci o jejich produktech myslí.“

Co je pop-up store?

Koncept pop-up storů neboli krátkodobého prodeje, je v zahraničí pevně zavedený od počátku tisíciletí. Je oblíbený především v USA, Velké Británii, Nizozemsku či Dubaji. Svojí flexibilitou a neustálým tlakem na inovace přináší výhody zákazníkům, vlastníkům center a obchodníkům. Obchodníci bez rizik vysokých nákladů představí své produkty a služby trhu v místě, kterým přirozeně proudí lidé. Navíc mohou propojit prodej se zážitkem, osobní zkušeností. Například prodej běžeckých bot s testovací laboratoří. Zákazníci vydělají na pestré a odvážné nabídce, která se mění při každé návštěvě.

V rámci retailové strategie pop-upy využívají nadnárodní prodejci i malé lokální firmy vstupující na trh. V zahraničí patří mezi časté uživatele pop-upů Ikea, Unilever, Amazon nebo Target. Z českých firem na pop-up konceptu vyrostl například pražský gastronomický a kulturní market Manifesto.

Pop Up Máj

Máj je unikátní nákupní centrum z roku 1975 a patří k nejvýznamnějším počinům české architektury sedmdesátých let. Návrh je dílem architektů Johna Eislera, Miroslava Masáka a Martina Rajniše. Je příkladem neofunkcionalismu a ve své době patřil k nejmonumentálnějším stavbám tohoto směru. Také proto je od roku 2006 kulturní památkou. Stojí na jednom z nejvytíženějších dopravních uzlů u vstupní brány do centra města. Unikátní je samotné technické zázemí stavby, kdy nákladní auta mohou výtahy do vyšších pater budovy.

Vlastníkem Pop Up Máj je česká developerská společnost Amádeus Real. V plánu je komplexní modernizace, přičemž v současnosti se pracuje na konceptu celkové rekonstrukce respektující památkovou hodnotu stavby.