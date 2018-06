Loňský rok byl rekordní pro CK Exim tours. Prodala zájezdy dohromady za 4,71 mld. Kč

Cestovní kancelář Exim tours loni prodala v tuzemsku zájezdy za 4,71 miliardy korun, meziročně o 41 procent více. Počet klientů dosáhl 315.000, v porovnání s rokem 2016 tak stoupl o čtvrtinu. Firma to dnes sdělila ČTK v tiskové zprávě, výši účetního zisku neuvedla. Na českém a slovenském trhu dohromady Exim tours v roce 2017 prodala zájezdy za 5,757 miliardy korun a odbavila 395.000 klientů.

Loňský rok byl pro Exim tours rekordní. „Klienti se více zajímají o to, jak budou trávit dovolenou. Dávají přednost hotelům, které poskytují svým vybavením možnost dalších aktivit - aquaparky, wellness, fitness, další sporty a možnosti aktivit na místě,“ uvedl marketingový ředitel Stanislav Zíma. Stále více klientů si podle něj také kupuje fakultativní výlety v místě dovolené.

Exim Holding je od roku 2012 součástí německé DER Touristik Köln GmbH, divize REWE Group. Společnost působí v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku.

Tuzemské cestovní kanceláře očekávají, že letošní letní sezona bude rekordní. V roce 2016 se tržby cestovních kanceláří a cestovních agentur meziročně snížily o tři procenta na 47,7 miliardy korun. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Češi loni vyjeli na 4,9 milionu cest do zahraničí. Kratších výletů, do tří přenocování, bylo 1,3 milionu. Více cestovaly ženy. V obou případech to bylo nejvíc od roku 2011. Z delších cest 83 procent tvořily dovolené a rekreace, zbytek návštěvy příbuzných a soukromé návštěvy.

Téměř polovinu (47 pct) zahraničních cest Češi absolvovali autem, 13 procent autobusem a 37 procent letadlem. S cestovní kanceláří vyrazilo na dovolenou 46 procent lidí, zbytek individuálně. Jedničkou bylo loni opět Chorvatsko.

Čedok, Exim tours a CK Fischer patří mezi tři největší české cestovní kanceláře. Čedok a Fischer zatím loňské hospodářské výsledky nezveřejnily.