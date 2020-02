Má výrobky v každém evropském autě. Josef Hronovský získal titul EY Podnikatel roku Královéhradeckého kraje | info.cz

Nezávislá porota ocenila u Josefa Hronovského cílevědomost, odvahu podnikat v Česku i v zahraničí, otevřenost inovacím a novým technologiím a také aktivity v oblasti společenské odpovědnosti.

„Je to pro mě velká čest. Chtěl bych poděkovat organizátorům a porotcům za to, že rozhodli, jak rozhodli. Také bych chtěl slíbit, že v tom, co dělá naše společnost a naši zaměstnanci, budeme pokračovat a snažit se dělat čest naší republice,“ uvedl Hronovský.

„Kdo hledá odvahu pustit se do podnikání, by se měl inspirovat příběhem Josefa Hronovského, který je důkazem, jak lze vybudovat miliardový business i bez předchozí znalosti oboru. Odvaha, vytrvalost, píle a otevřenost k inovacím jsou stále klíčovými atributy pro dosažení podnikatelského úspěchu,“ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice a v části regionu střední a jihovýchodní Evropy.

V Královéhradeckém kraji se vítěz regionálního kola vyhlašuje teprve potřetí. „Královéhradecký kraj má slavnou podnikatelskou tradici v mnoha odvětvích, především ve strojírenství, textilnictví a výrobě hudebních nástrojů. K průkopníkům patřil například František Janeček, který založil značku JAWA a později dnešní automobilku v Kvasinách. Hradec Králové je zase spojen se jmény jako Václav František Červený nebo Antonín Petrof. Jsem rád, že takové osobnosti u nás mají své nástupce,“ uvedl Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje.

Jméno držitele titulu EY Podnikatel roku 2019 České republiky bude spolu s vítězi v dalších kategoriích vyhlášeno 3. března 2020 v Praze. Vítěz z České republiky se zúčastní celosvětového finále soutěže, které se uskuteční v červnu 2020 v Monte Carlu a bude bojovat o titul EY Světový podnikatel roku. INFO.CZ je mediálním partnerem soutěže v Česku.