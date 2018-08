Mají mít roboti svou duši? Future Port Prague přinese odpovědi

Machine Ethics Symposium

Umělá inteligence (AI) a její role v oblasti robotizace a technologií – to jsou stěžejní témata letošního ročníku festivalu Future Port Prague. Mezinárodně uznávaní odborníci se zaměří například na to, jak efektivněji nastavit etické otázky v technologii, která bude v dohledné době hrát zásadní roli v životech lidí. Umělá inteligence již v současnosti proměňuje celá odvětví – ve zdravotnictví pomáhá s diagnostikou chorob včetně rakoviny, je nosnou technologií v autonomní dopravě nebo při řízení celých měst. Odhaduje se, že do deseti let se ve většině odborných profesí bez pomoci AI neobejdeme.

Přes řadu nezpochybnitelných přínosů je nutné vést transparentní debatu také v oblasti etiky. V současnosti Evropská komise projednává rezoluci Evropského parlamentu, která upravuje, zda by roboti měli získat právní status tzv. elektronické osoby. Do budoucna se totiž očekává masivní nástup umělé inteligence do všech oblastí lidské činnosti, včetně osobního života. Právě proto je umělá inteligence a etika jedním z hlavních témat mezinárodního festivalu a konference o budoucnosti Future Port Prague 2018, který se letos otevře opět v Pražské tržnici v Holešovicích od 6. do 7. září 2018.

Future Port Prague tak letos mimo jiné hostí mezinárodní odborné sympozium Machine Ethics Symposium zaměřené na etiku v oblasti umělé inteligence. Garantem a spoluorganizátorem sympozia se stala právě Nell Watson, která zve do Prahy přední světové odborníky a influencery v oblastech etiky a chování strojů, robotizace, simulace emocí a vztahů strojů a lidí. Mezi řečníky se objeví například Nell Watson (USA), Wendell Wallach (USA), Roman V. Yampolskiy (USA), Ryan Jenkins (USA), Anish Mohammed (UK), či Skinner Layne (USA).

Unikátní worshopy na exponenciální témata

Future Port Prague 2018 stejně jako v loňském roce představí i letos kromě osobností z celého světa a návštěvnicky atraktivních ukázek technologií budoucnosti, mezi které patří drony, autonomní a elektrické vozy, smíšená realita, roboti pro průmysl i osobní použití, smart technologie či novinky zaměřené na budoucnost energetiky a zdravotnictví také workshopy, které mají za cíl poskytnout účastníkům možnost seznámit se s vybranými tématy do větší hloubky.

Workshopy jsou určené pro kreativce, marketéry, zvídavé manažery z vedení firem či inovační lídry nebo HR experty. Ti všichni se budou moci například dozvědět, jak se tvoří Chatbot, k čemu je dobrý blockchain a jak se dá zneužít, které technologie a inovace jsou dnes pro podnikání klíčové, jaké nové návyky a způsoby práce musíte získat v následujících letech, debatovat se bude o historii výroby nanovláken a jejich aplikacích či jak vytvořit exponenciální organizaci.

Speciální dva workshopy zdarma jsou připravené i pro děti a studenty pod vedením Ondřeje Vošty.

Vstupenky na Machine Ethics Symposium i workshopy, které budou probíhat po oba dva dny, jsou v prodeji na webových stránkách Future port Prague. Lístky obsahují i dvoudenní vstup na festivalovou část akce.

Partnery Future Port Prague 2018 jsou Etnetera Group, Škoda Auto Digilab, ALZA, Deloitte, Google, Vodafone, Česká spořitelna, Innogy, YPO a ABB.