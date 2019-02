Maximálně pět kontrol za rok, plánuje ministryně Nováková u jednotlivých obchodníků

Obchodník by měl mít maximálně pět kontrol ze strany státních dozorových orgánů za rok. Na konferenci Retail Summit to dnes řekla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO). Ministerstvo zpracovalo analýzu kontrol podnikatelů ze strany státu. Nováková také řekla, že bude bojovat za to, aby byl zrušen zákon o regulaci prodejní doby. Podle ministerstva zemědělství ale nejde stanovit maximální jednotnou hranici počtu kontrol, protože podniky mají různá rizika vůči spotřebitelům.