Mechanické hodinky nejsou retro. Mladí mají o Primky čím dál větší zájem, říká obchodní ředitel firmy Elton | info.cz

I když máme hodinky Prim zafixované jako tradiční ryze českou značku, tak jednoduché to není. Léta se o ni vede spor, jelikož existují dvě firmy, jež hodinky pod tímto názvem vyrábějí. Pokračovatelkou sedmdesátileté tradice je Elton hodinářská z Nového Města nad Metují. Firma i dnes vyrábí hodinky skutečně v České republice, s velkým podílem ruční práce a z kvalitních materiálů. INFO.cz mělo možnost nahlédnout, jak taková výroba vlastně vypadá.

Než se zastavíte v nově otevřeném showroomu firmy Elton v Novém městě nad Metují, určitě si nejprve našetřete. Hodinky Prim pod deset tisíc tu totiž neseženete. Za kvalitu se platí a kdo měl možnost vidět pracnou ruční výrobu ve zdejších dílnách, tomu je také jasné proč.

V showroomu narazíte na „golfové“ hodinky nebo ty, které si nechala vyrobit třeba rocková kapela. Najdete tu ale i edici Antropoid, která byla vydána k pětasedmdesátému výročí této historické události. „Vydáno jich bylo jen 75 a stály 75 tisíc, přesto byly vyprodány za dva týdny,“ vysvětluje Aleš Vernar, ředitel obchodního oddělení firmy. Další limitovaná edice, která podle něj mizela rychlostí blesku, byl Aviatik, což bylo celkem padesát kusů hodinek s nevšedním designem vyrobených ke stoletému výročí českého letectva.

Přestože webové stránky firmy stále ještě zdobí jednoduchý stříbrný model Republika, jež byl vyroben ke stému výročí země ve spolupráci s designérským studiem Olgoj Chorchoj, ve skutečnosti zbývá již jen pár kusů ze speciální osmnáctikusové zlaté edice. Stokusová edice ze stříbra byla předloni na podzim velmi rychle vyprodána. K mání je však i model, kterým prakticky začala celá výroba náramkových hodinek v Československu. Tehdy se však zdejší hodinky ještě jmenovaly Spartak. Název Prim se objevil až v roce 1965 a zdaleka nejslavnějšími primkami se stal model Orlík.

„Dnes jsme už samozřejmě malosériová výroba, uděláme tak 650 kusů mechanických hodinek za rok a z toho také plyne, že už to nejsou tak dostupné, jako bývaly,“ vypráví Vernar. „Design hodinek si děláme sami, vycházíme samozřejmě z historických modelů, protože ony jsou to opravdu krásné hodinky. Ale spolupracovali jsme třeba i s návrhářkou Beatou Rajskou, nebo vzejde nápad od zákazníka. Jsou i tací, kteří mají vlastního designéra,“ popisuje výrobu hodinek na míru obchodní ředitel.

Řada lidí také přináší své zděděné historické kousky k renovaci a vyčištění. Podle odhadů firmy je v celé zemi z kdysi třinácti milionů vyrobených hodinek celkem tři miliony stále dobře funkčních. Jen kdo chce renovaci, musí počítat s tím, že si na své Primky pár měsíců počká – je to náročná a piplavá práce. Proto také firma nedokáže vyrobit celkem více než dva tisíce kusů hodinek za rok, včetně těch quartzových, a z toho bývají obvykle dvě speciální limitované edice.

Hodinový strojek se skládá až ze 130 součástí

Modelovou řadu Manufacture Prim vyrábí firma kompletně od začátku do konce včetně strojku ve svém sídle. Stejně tak všechny limitované edice. „Jen některé díly a strojky do levnějších bateriových hodinek, jichž vyrobíme asi tisíc kusů ročně, dokupujeme například u tradiční švýcarské hodinářské firmy. Jedině tak je záruka, že hodinky mohou přečkat desítky let,“ ukazuje obchodní ředitel společnosti postupně jednu místnost za druhou a já tak mám možnost nahlédnout, jak se například vyrábí drobounké ručičky a jak pracné je vyrobit číselník.

Řadu věcí tady vyrábějí s přesností až na tisíciny milimetru. Ne všude je to ale drobná hodinářská práce – na jednom z pracovišť burácí frézka a mistr hodinář tu tvoří a leští pouzdra. Jeden z celkem šedesáti lidí ve firmě, kteří jsou pod hodinkami Prim podepsáni. A právě tady začíná cesta všech hodinek – výrobou pouzdra.

Mimochodem i to lze zařídit – na přání lze vyrýt do pouzdra jakékoliv věnování a také pouzdro samotné lze vyrobit z čehokoliv: z oceli, titanu, zlata, bronzu či stříbra. „Každý díl, který je v hodinkách, jde i několikrát na kontrolu, než se přistoupí ke kompletaci hodinek. Tímto se řadíme k pouhým dvaceti firmám na světě, co umí hodinky vyrobit takto ručně manufakturně, podobně jako například Rolexky či Omegy,“ vypráví ředitel, zatímco máme šanci nahlédnout na komplet ruční výrobu dílků, z nichž se skládá srdce hodinek – totiž strojek.

V brusírně brusič pracuje na okrasném brusu, jemuž tady říkají „novoměstský“ a Aleš Vernar na mě, zatímco koukám hodinářům pod ruce, chrlí řadu pro laika cizích slov o typu frézky, osičkách, bavlněných leštičkách či osmi typech strojků, které tady do hodinek používají. Některé díly, z nichž se Primky skládají, jsou tak titěrné, že je svým necvičeným okem nevidím. Naopak se mi líbí nejvíc tam, kde se tvoří číselníky.

„Do limitované edice jsme dokonce tvořili i smaltované číselníky, nejen ty, co tu vidíte,“ ukazuje manažer. Hodináři tu hodně pracují s podobnými nástroji, jaké používají zubaři, ale párátka coby pracovní pomůcka překvapí. Zaměstnanci si na ně věší jako na stojáncích ručičky hodinek k nátěru. U složitých číselníků se na jednom kuse pracuje klidně i celý den.

Konečnou fázi montáže a kontroly hodinek vidím jen za sklem – kvůli tomu, aby prostředí uvnitř zůstalo bezprašné a citlivý mechanismus strojku se nezanesl. Také se tu pracuje v rukavičkách a pod speciálním světlem. Tudy projdou všechny díly a kontrolují se pod mikroskopy. „Máme zde čističky vzduchu a klademe velký důraz na úklid,“ popisuje ředitel.

Když jsou hodinky hotové a odkontrolované, prochází ještě čtrnáctidenním testem přesnosti chodu. Testuje se i vodotěsnost, která je u sportovních hodinek až 50 atmosfér. Řemínky si firma nechává dělat u evropských dodavatelů. Jen pokud jde o limitované edice, snaží se hledat k ušití brašnářské firmy z Česka.

„Každý zdejší hodinář má za úkol smontovat celé jedny hodinky a dokonce si je podepíše. Udělá v nich svůj monogram,“ vysvětluje poslední fázi manažer. Kromě toho, že jsou hodinky očíslované, mají i svůj rodný list a protokoly o zkouškách, takže firma přesně ví, co kam šlo.

Firmě se loni povedlo proniknout na polský trh

Aleš Vernar si jen posteskne, že by potřebovali víc hodinářů a odborníků, ale takových, co si umí kompletně seřídit a nastavit stroje, těch je opravdu málo. „Rok přitom trvá, než se někdo, kdo je šikovný, zapracuje natolik, že se naučí hodinky alespoň správně smotovat. A další léta pak trvá, než se naučí rozpoznávat různé typy závad a přijít na ně,“ říká. Firma přesto má i hodináře, kteří byli ve světě a pracovali pro světoznámé značky hodinek. Není to jen technická práce, ale druh umění. „To musíte opravdu vědět, kam sáhnout, aby si všech 150 dílů, které hodinky mají, sedlo přesně,“ dodává Vernar.

O tom, že v Eltonu vážně nejde o sériovou strojovou výrobu, svědčí i fakt, že zákazník na své hodinky čeká od objednání 6 až 8 týdnů. „Pokud ale přijde se svou skicou, jak mají hodinky vypadat, včetně řemínku a chce jeden originální kus na míru, pak bude vývoj trvat i rok a půl. A budou jej stát minimálně půl milionu,“ popisuje ředitel s tím, že i takové poptávky mají.

„Je to žádané a je to asi ten směr, kterým chceme jít – určitou originalitou,“ říká. Budoucnost firmy vidí v tom, že by Primky pronikly na americký trh. Už loni pro USA firma vytvořila padesát kusů hodinek a uvažuje o speciální edici. „Zájem máme ale i o německý a polský trh. Speciálně Polsko je moc zajímavá země, ekonomicky je momentálně největším drakem Evropy. Loni jsme tam byli poprvé na veletrhu a vyhráli jsme cenu za nejlepší design, takže už máme objednávky i odtamtud,“ říká Vernar.

Mimochodem: kdo má rád natahovací hodinky, nemusí se bát, že je bude řešit každý den, stačí je natáhnout jednou za tři dny. A nejde o žádné retro mít mechanické hodinky, podle Aleše Vernara o ně začínají mít čím dál větší zájem i mladí lidé kolem třicítky. „Nebojí se přitom investovat i vysoké částky, nebo si na hodinky prostě našetří, protože se jim jednoduše líbí. Samozřejmě nás limituje produkce, ale chceme jít na hranici tisíc mechanických hodinek, víc ne, abychom si podrželi unikátnost a také nebyli tak citliví na ekonomický vývoj, jako jsou velcí giganti,“ plánuje obchodní ředitel budoucnost firmy Elton.