Memorandum o lithiu se zatím rušit nebude, zní z ministerstva průmyslu. S EMH chce resort jednat

Ministerstvo průmyslu a obchodu zatím neplánuje zrušení memoranda o těžbě lithia. Novinářům to dnes řekl ministr průmyslu Tomáš Hüner (za ANO). Uvedl ale, že resort vyhodnocuje, co by z hlediska penalizací nebo finančních postihů takový krok znamenal. Společnost European Metals Holdings (EMH), která chce prostřednictvím české firmy Geomet těžit kov u Cínovce a se kterou bývalý ministr Jiří Havlíček (ČSSD) memorandum o porozumění loni podepsal, požádala Hünera o schůzku. Uskutečnit by se měla do 14 dní, uvedl dnes ministr.