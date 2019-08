Miliardy pro stát, úleva dopravcům. Snížení DPH na naftu by se Česku vyplatilo, tvrdí studie | info.cz

O možnosti zavést jiné DPH na takzvanou „profesionální naftu“ se v Česku mluví už skoro deset let. Debatu teď znovu rozvířil návrh ekonomů z Centra ekonomických a tržních analýz (CETA). Sledovali spotřební daň za léta 2010 až 2018 a vytvořil studii, podle níž by zavedení vratky pro profesionální dopravce přineslo státnímu rozpočtu až 10 miliard navíc.

„Jsme malou, ale klíčovou zemí se strategickou polohou ve středu Evropy. Tuzemští i zahraniční exportéři a importéři proto intenzivně využívají nejen dálniční sítě, ale i silnice nižších tříd,“ konstatuje studie. Dopravci sice v Česku platí mýto, ale zároveň opotřebovávají silnice, zvyšují intenzitu dopravy a produkují emise.

„Pokud bychom chtěli eliminovat negativní vlivy spojené s kamionovou dopravou, tak buď se ji budeme snažit snižovat co nejvíce, nebo z ní vytěžíme maximum,“ říká ředitel CETA Aleš Rod. Možnosti, jak z frekventované kamionové dopravy něco získat, se podle institutu nabízí dvě: plošné snížení spotřební daně na pohonné hmoty, nebo využití principu tzv. profesionální nafty, tedy vratky části spotřební daně, která by profesionálním dopravcům snížila konečnou cenu nafty a motivovala je k tankování v Česku. Cestu vratky zvolila už šestice evropských zemí, zejména Belgie a Francie.

Ve výši spotřební daně na benzin a naftu patří Česko podle CETA do pomyslného středu v EU. Protože ale v okolních zemích – Rakousku, Polsku i na Slovensku – mají nižší spotřební daň na pohonné hmoty, dopravci jsou motivováni Českem jen projíždět a tankovat až za hranicemi.

„Po navýšení spotřební daně z 9,95 na 10,95 Kč za litr motorové nafty k 1. lednu 2010 jsme upozorňovali, že dojde k výraznému odlivu čerpání našich dopravců ve prospěch levnějších zemí Evropské unie,“ upozorňuje ředitel české pobočky DKV Euro Service Ondřej Pavlík. „Tento předpoklad se potvrdil a až 35 procent našich zákazníků přesunulo tankování do zemí s levnější naftou,“ říká dopravce.

Mimochodem Polsko má nastavení spotřební daně na naftu 342 EUR na tisíc litrů, což je jedna z nejnižších sazeb v Evropě. Jde o 86 EUR nižší daň na tisíc litrů, než u nás. „Rozdíl 2,30 korun je dost významný,“ dodává Aleš Rod.

Podle Stanislava Kouby, náměstka pro daně a cla Ministerstva financí České republiky, stále probíhá diskuse o tom, do jaké míry má stát v dané oblasti zasahovat. Zda vláda podpoří snížení spotřební daně na pohonné hmoty či vratku pro dopravce, není jasné.

Benzin a nafta se na výběru spotřebních daní, které jsou nedílnou součástí příjmů státní kasy, podílí více než z poloviny. Loni přinesly 93 miliard. A mohlo by to být víc – podle propočtů institutu CETA až o 10 miliard – pokud by stát zavedl vratku daně na pohonné hmoty. O ni by mohli žádat autodopravci, kteří v Česku tankují, nejčastěji kamiony. „Vybrané peníze lze použít na opravu silnic a dálnic, které právě i projíždějící přepravci opotřebovávají,“ navrhuje CETA.