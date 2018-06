Murdoch v centru dění a jeho 21st Century Fox na prodej. O firmu bojují Walt Disney s Comcastem

Rupert Murdoch je opět v centru dění a podle všeho si to náramně užívá. O produkční společnost 21st Century Fox, kterou excentrický mediální magnát vlastní skrze rodinný trust, se totiž na trhu strhla velká mela. Ještě před pár měsíci to vypadalo, že je ruka v rukávě, když konkurenční Walt Disney za firmu nabídnul 52 miliard dolarů v akciích. Jenže to dnes trumfla nabídka od telekomunikačního konglomerátu Comcast, který nabízí 65 miliard. V hotovosti.

Akcie společnosti 21st Century Fox ve čtvrtek vystřelily o téměř osm procent na své historické maximum a měly k tomu dobrý důvod. Telekomunikační společnost Comcast totiž oznámila podání nové nabídky na odkup filmové a televizní divize Murdochovy 21st Century Fox za 65 miliard dolarů (35 dolarů za akcii). To znamená přibližně o 19 procent více, než kolik za aktiva nabízí Walt Disney, který je s Murdochovou společností na námluvách už od přelomu roku.

To podstatné, aby se události daly do pohybu, se ale odehrálo o den dříve. Právě ve středu totiž americký soud bez výhrad posvětil fúzi firem AT&T a Time Warner, což bylo podle analytiků otevření stavidel pro další obchody. „Toto rozhodnutí otevře dveře dalším fúzím na trhu,“ řekl ve středu pro INFO.CZ Daniel Köppl, mediální a marketingový odborník a výkonný ředitel společnosti Empresa Media.

Podle deníku New York Times dokonce sledoval výkonný ředitel Comcastu Brian Roberts soudní proces ze svého obchodního sídla v přímém přenosu a pár hodin po vynesení rozsudku odeslal Murdochovi svou nabídku. „Jsem si jistý, že zisk všech potřebných regulatorních povolení je stejně či více pravděpodobný, jako v případě transakce se společností Disney,“ uvedl Roberts, který pro jistotu přidal pro Murdocha několikamiliardovou pojistku pro případ, že by se fúze z regulatorních důvodů neuskutečnila. Podle nejmenovaných zdrojů stanice CNBC je však Comcast připraven v případě nutnosti divestovat regionální sportovní zpravodajství či podíl ve streamovací společnosti Hulu.

Podle analytiků tak má nyní všechny trumfy v ruce představenstvo 21st Century Fox, které bude zvažovat, která nabídka je firmu výhodnější. Ačkoliv papírově vychází jako favorit nabídka Comcastu, finance nejsou jediné kritérium. Představenstvo se bude zabývat i vyšší daňovou náročností nabídky Comsatu či tím, u které společnosti aktiva 21st Century Fox lépe využijí svůj potenciál.

V úvahu ale přicházejí i další řešení. Analytici oslovení CNBC naznačují, že do jednání by mohla na poslední chvíli mohla s další nabídkou vstoupit i třetí strana, která by se o výrobce zábavního obsahu mohla ucházet. A vyloučen není ani scénář, kdy by se Disney a Comcast společně domluvily na rozporcování 21st Century Fox s tím, že každá by získala preferovaná aktiva.

Stranou velkého byznysu a miliard dolarů jde i o symbolický krok. Disney například touží po vlastnických právech, která by mu společně s akvizicí připadla. Firma by získala právo využít charaktery ze série X-Man, Wolverina či Deadpoola, což by mohlo předznamenat jejich vstup do Marvelovského vesmíru společnosti Disney.

Společnost 21st Century Fox se svého zábavního byznysu chce zbavit proto, že se chce do budoucna zaměřovat na „profitabilnější část svého byznysu“: konkrétně na zpravodajství a sportovní přenosy. Součástí prodeje tak nebudou stanice z rodiny Fox Broadcast Network, Fox Sports a Fox News.