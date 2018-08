Muskův plán se nezměnil, doufá v budoucnost strojů. I proto chce možná koupit celou Teslu

Podle některých šlo o vtip, jiní dávali Muskovu nabídku na odkup akcií Tesly za 420 dolarů za akcii do souvislosti s marihuanovým opojením. Musk, podnikatel a zdatný marketingový a PR stratég, však podle všeho myslel svou nabídku vážně. Sázel při tom na svou dlouhodobou vizi budoucnosti, která nevyhnutelně musí přijít a v níž budou automobily vyrábět nízkonákladové stroje.

Tuhle rovnici si totiž dokáže spočítat každý. Automobilka Volkswagen podle magazínu Newsweek totiž nedávno zjistila, že zatímco hodinové náklady na jednoho zaměstnance ji stojí 47 dolarů, náklady na jednoho robota jsou mnohem nižší – jen šest dolarů. Pokud by se tak podařilo dostat do výrobny samé roboty, peníze by se jen hrnuly, uvědomil si Musk.

Ten se ale zatím pořádně spálil. Právě snaha o přílišnou automatizaci provozu totiž podle odborníků stála za tím, že Tesla nedokázala loni a v první polovině letošního roku plnit limity na dodávky svého prvního opravdu masového elektromobilu, Modelu 3. Zákazníci tak byli z věčného čekání, kdy se dostanou na řadu, otrávení, a rušili dodávky. Sám Musk vlastní chybu uznal a narychlo sháněl lidské zaměstnance, kteří by mu s rychlou výrobou vozu a plněním limitů pomohli.

Jenže prvotní neúspěch neznamená, že celá idea plně autonomní a automatické továrny na stroje je nesmyslná. Naopak, právě takové továrny budou v budoucnu automobily vyrábět. A to přesto, že vozy jsou jedny z nejsložitějších sériově vyráběných průmyslových výrobků, složené z desítek tisíc součástí. Musk jen – opět – předběhl svou dobu.

Podnikatel s jihoafrickými kořeny si každopádně dokáže dát dvě a dvě dohromady a proto v týdnu na Twitteru uvedl, že je připraven od ostatních akcionářů odkoupit jejich akcie za cenu 420 dolarů na akcii. To v tu chvíli znamenalo 15procentní finanční prémii. Nyní Musk vlastní asi 22 procent společnosti.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Veřejnost, investoři ani americké regulatorní orgány netuší, zda Musk svou nabídku myslí vážně. Ten však podle všeho nevtipkuje. Odkup akcií by pro něj znamenal nejen větší příjmy, pokud se jeho vize budoucnosti naplní, ale i uvolněné ruce od investorů, kteří dnes firmu tlačí především k co nejlepším finančním výsledkům.