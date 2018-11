Nejlépe placená ředitelka v Británii si pohádkově přilepšila. Ročně si přijde na skoro osm miliard

Nejlépe placená ředitelka v Británii, spolumajitelka sázkařské webové stránky Bet365 Denise Coatesová dostala opět přidáno, a to na 265 milionů liber ročně (asi 7,7 miliardy Kč), Uvedla to stanice BBC na svém webu s odvoláním na účetnictví firmy. Tato částka, zahrnující i dividendy, je o 48 milionů liber (asi 1,4 miliardy Kč) vyšší, než Coatesová vydělala loni. Svědčí to podle BBC o rostoucí popularitě online sázení.