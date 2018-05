Největší český výrobce pražců asi změní vlastníka. Zájem má německá firma

Největší český výrobce pražců ŽPSV z Uherského Ostrohu na Uherskohradišťsku zřejmě změní vlastníka. Kupuje jej německá společnost Leonhard Moll Betonwerke Beteiligungs-GmbH. Vyplývá to z webu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který začal transakci posuzovat. ŽPSV dosud patřilo do skupiny OHL Central Europe a bylo sesterskou společností stavební firmy OHL ŽS. Ta je dlouhodobě ve velkých problémech a několik let po sobě ve ztrátě v řádu stovek milionů korun.