Největší prodejce golfového vybavení v Česku zkrachoval. Nezvládl expanzi do ciziny | info.cz

Od začátku letošního měsíce, kdy firma vstoupila do insolvence, dostávají zákazníci e-shopů GolfProfi e-maily s touto zprávou: „Omlouváme se za vzniklou situaci, bohužel musíme zrušit vaší objednávku z důvodu insolvence naší firmy.“

Firma podnikatelů Vladimíra Sedláře a Tomáše Krebse provozovala největší řetězec s golfovým vybavením v Česku od roku 2004. Měla přes třicet zaměstnanců, obchody na více než deseti golfových hřištích a reprezentativní prodejny v Praze, Brně a Ostravě. Ještě loni se společnosti dařilo a její obrat rostl – i proto se podnikatelé rozhodli pro expanzi na zahraniční trhy, do Německa, Rakouska, Velké Británie či na Slovensko. Jenže firma expanzi nezvládla, přecenila své síly a soud ji na začátku října poslal do insolvenčního řízení.

„Připravovaná expanze do zahraničí nesla značné náklady z důvodu potřeby posílení nejen na straně lidských zdrojů, ale též v oblasti IT technologií, účetních systémů a logistiky. Dlužník očekával, že investice bude návratná (…), nicméně v důsledku neočekávaného vývoje trhu a poklesu prodeje zboží byl dlužník nucen v srpnu zcela zastavit on-line prodeje do Velké Británie a na počátku září i na další trhy,“ píší právníci firmy v návrhu na zahájení insolvenčního řízení.

Firma dodává, že prodeje v kamenných obchodech v Česku rovněž poklesly. „Z důvodu významného snížení hrubé marže, poklesu počtu prodaného zboží a nákladů vynaložených na expanzi se dlužník ocitl v platební neschopnosti, kterou není schopen řešit jinak než podáním tohoto návrhu.“

Společnost Smartwave podle veřejných údajů dluží více než 50 věřitelům, celkový dluh čítá přes 27 milionů korun.