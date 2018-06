Německé úřady zadržely šéfa automobilky Audi. Souvisí to s emisní aférou

Německé úřady dnes zadržely šéfa automobilky Audi Ruperta Stadlera v souvislosti s aférou kolem manipulací s emisemi. Uvedla to mateřská firma Volkswagen. Podle mnichovské prokuratury byl Stadler vzat do vazby kvůli obavám, že by se mohl snažit o maření vyšetřování.