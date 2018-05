Německo výrazně omezilo vývoz zbraní do Turecka a Saúdské Arábie. Opozice chce export zcela zastavit

Nová německá vláda výrazně omezila vývoz zbraní do Turecka a Saúdské Arábie, které se účastní bojů na Blízkém východě. S odvoláním na ministerstvo hospodářství o tom dnes informoval list Die Welt. Levicová opozice ale žádá tento export zcela zastavit.

Velká koalice kancléřky Angely Merkelové v prvních pěti týdnech svého úřadování od 14. března do 20. dubna povolila jeden vývoz do Turecka a jeden do Saúdské Arábie. Ankara dostala zbraně za 1926 eur (49.100 Kč) a Rijád za 28.563 eur (728.400 Kč).

Loni za stejně dlouhé období dosahovaly průměrné hodnoty německých dodávek do Turecka 3,3 milionu eur (84,2 milionu Kč) a do Saúdské Arábie 24,5 milionu eur (624,8 milionu Kč).

Turecko je stejně jako Německo členem NATO, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ale čelí kritice za potlačování demokracie. Turečtí vojáci také v lednu vstoupili do Sýrie, kde zahájili boj proti kurdským milicím YPG. Saúdská Arábie vede koalici osmi států, která útočí na šíitské povstalce v Jemenu. Při náletech koalice ale opakovaně umírali i civilisté.