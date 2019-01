Německý průmysl se postavil proti vylučování technologických firem z tendrů na 5G

Německý svaz průmyslu (BDI) se dnes vyslovil proti vylučování jakýchkoliv technologických firem z tendrů na výstavbu takzvaných 5G sítí, pokud k tomu nebudou existovat důkazy. Zástupci německého průmyslu tak reagovali na spekulace, že by vláda mohla zakázat kvůli obavám z bezpečnosti účast v tendru čínské technologické společnosti Huawei.

O možnosti vyloučit Huawei ze hry o velmi lukrativní zakázky dnes ráno informoval německý deník Handelsblatt. Německo, stejně jako většina dalších zemí Evropské unie, zatím takový postoj odmítalo. Chtějí se tak mimo jiné vyvarovat arbitráží, které by jim mohly hrozit pro případ, že nedokážou „nebezpečnost“ výrobků čínských značek Huawei či ZTE. S takovým důkazem zatím nikdo nepřišel a většina varování má spíše doporučující charakter, než vynutitelný či závazný.

Německá vláda nechce přímo zakázat působení některým zahraničním firmám na německém trhu. Handelsblatt napsal, že kabinet německé kancléřky Angely Merkelové je pod tlakem Spojených států. Pokud by vláda ustoupila, mohla by ale například skrze Spolkový úřad pro bezpečnost v informační technice (BSI) nastavit bezpečnostní standardy tak, že by z výstavby nové sítě byl Huawei, který jakákoliv pochybení odmítá, prakticky vyloučen.

Německý postoj se výrazně neliší od postoje dalších zemí Evropské unie. Z nich výrazně vybočuje jen postoj Česka, které v podstatě jako jediné z EU zahájilo formální proces, který údajnou hrozbu ze strany čínských technologických firem řeší bez ohledu na důkazy. Čínská technologická firma se možná bude bránit v arbitráži.