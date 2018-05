Obchod za 11 miliard. Česká R2G přebírá First Quality Nonwovens v Americe a Číně

First Quality Nonwovens je podle serveru jednou z největších světových firem v oboru, zaměřuje se na výrobu hygienických potřeb, jako jsou plenky. Jde o část společnosti First Quality Enterprises (FQE) se sídlem v New Yorku, kterou vlastní americká rodina Damaghiů. Podle R2G by měla být transakce dokončena ve třetím čtvrtletí letošního roku, píše IHNED. Akvizice bude financována prostřednictvím KBC a ČSOB.

First Quality Nonwovens pod R2G bude dál dodávat pro First Quality Enterprises jako dosud. "Nynější akvizice nám umožní lepší spolupráci s našimi globálními zákazníky na čtyřech kontinentech," uvedl k obchodu ředitel R2G Michal Smrek. Přes Pegas Nonwovens vlastní R2G výrobní závody v Česku a Egyptě.

V Pegasu Nonwovens nyní R2G prostřednictvím R2G Rohan Czech má 88,5 procenta. Firma vyrábí netkané textilie pro stavebnictví, zemědělství či zdravotnictví. Patří k předním evropským výrobcům a získává další trhy na Blízkém východě a v Africe. Zaměstnává téměř 600 lidí, v Česku má vedle Znojma závod v Bučovicích, další je v Egyptě. Pegas Nonwovens je veřejně obchodovaný na pražské burze.

R2G založil Šlemr v roce 2016 poté, co prodal svůj podíl v České gumárenské společnosti za zhruba 15 miliard korun. R2G investuje peníze jeho rodiny a dalších dvou partnerských rodin Pavla Baudiše a Eduarda Kučery. Ti jsou známí jako softwaroví podnikatelé a akcionáři globálního poskytovatele zejména antivirových programů Avast.