Omezení financování těžby uhlí je výsledkem nátlaku, říká finanční ředitel Tykačovy skupiny | info.cz

Po úspěšném tažení za ovládnutím významné části evropské energetiky společností EPH Daniela Křetínského expanduje do ciziny také česká Sev.en Energy. Nově budovaná nadnárodní energetická skupina miliardáře Pavla Tykače kupuje padesát procent britsko-australské společnosti InterGen včetně tří velkých plynových elektráren. Nad financemi této akvizice bdí nový finanční ředitel skupiny Jiří Postolka.

Do skupiny Sev.en Energy jste nastoupil ze Severočeských dolů skupiny ČEZ, na starosti budete mít finance i controlling expandující společnosti. Proč jste si vybrali zrovna InterGen?

Jde o nadnárodního giganta, který kromě tři existujících plynových elektráren a jedné ve výstavbě ve Velké Británii vlastní také dvě supermoderní elektrárny v Austrálii. I jeho další aktivity odpovídají moderním energetickým trendům respektujícím potřebu snižování emisí oxidu uhličitého.

Expanze vaší firmy žádá citelnou finanční investici. Budete celou transakci financovat z vlastních zdrojů?

Na expanzi plánujeme vyčlenit přibližně miliardu euro. Platit vše jen z vlastních zdrojů by bylo neekonomické. Přiměřená míra externího dluhu je pro naše podnikání zdravá. Proto jednáme se všemi bankami, které nám chtějí pomoci na naší cestě snižovat emisní stopu.

Jak se vůbec díváte na snahu zejména evropských bank a pojišťoven omezit či úplně zrušit financování a podporu těžby uhlí a uhelných elektráren?

Bereme to na vědomí. Je to výsledek nátlaku určitých zájmových skupin a lobby, plyn je také fosilní palivo a ten na indexu není. Kdyby chtěly být banky důsledné, nebudou financovat ani automobilový průmysl se spalovacími motory, nebo zemědělskou velkovýrobu dobytka a prasat.

Aktivistům, kteří proti uhlí bojují, třeba hnutí Duha, vytýkáte i účelové zneužívání faktů. Nemají ale pravdu v tom, že si vaše firma poslala na dividendách za osm let 22 miliard korun, a přitom do státního rozpočtu odevzdala jen 800 milionů na poplatcích z těžby?

Téhle „zelené“ žonglérské manipulaci s fakty se musím smát. Držme se faktů. Stát od nás na daních, poplatcích a odvodech jen za posledních 9 let (tedy od roku 2010) dostal více než 24 miliard korun. Dále jsme za stejné období investovali 7 miliard s dopadem na zlepšení životního prostředí. To je skutečný finanční přínos Sev.en Energy celé České republice. Čím prosím přispělo naší společnosti za stejné období hnutí Duha? A nemusí to být jen o penězích.