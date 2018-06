„Opravdu mi na tom záleží, vám ne?“ Firma využila faux pas Trumpové, parodie na její bundu jde na dračku

Nápis na bundě, ve které americká první dáma Melania Trumpová ve čtvrtek odcestovala na návštěvu texaského centra, kde jsou internovány děti odebrané přistěhovalcům bez dokladů, vyvolal silnou vlnu kritiky nejen na sociálních sítích. Bílý vzkaz na zádech její khaki bundy: „Je mi to úplně jedno, a vám?“ byl totiž za dané situace přinejmenším nepromyšlenou volbou. Americká oděvní firma Wildfang ale faux pas využila a začala za 98 dolarů (přes dva tisíce korun) prodávat bundu ve stejném stylu s nápisem: „Opravdu mi na tom záleží, vám ne?“. Veškeré výtěžky z prodeje budou věnovány texaské organizaci pro pomoc uprchlíkům a přistěhovalcům (RAICES).

Nápis na zádech bundy první dámy: „I really don't care, do u?“ způsobil rozruch. Prezident Trump později na twitteru napsal, že nápis „odkazuje na média, která šíří falešné zprávy“. Podle mluvčí manželky amerického prezidenta Donalda Trumpa nebyl ve volbě oblečení první dámy žádný skrytý význam. Bunda s kapucí je z řetězce Zara za 39 dolarů.

První várka sto kusů bund Wildfang ve vojenském stylu, která šla do internetového prodeje, zmizela za hodinu a s druhou várkou to nebylo jinak, napsala agentura Reuters. Pět let stará firma teď dostává žádosti o trička a další bundy. Jejich prodejem chce získat pro RAICES celkem 50 000 dolarů, dodal Reuters.