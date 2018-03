Platby kartami se do EET nevrátí, rozhodla Schillerová. Na dalších fázích evidence ale trvá

„Přestože byl tlak finanční správy nějakým způsobem to tam vrátit, tak to tam nevrátíme,“ dodala Schillerová. Elektronická evidence plateb kartami podle ní sloužila „ke kompletní analytické činnosti správce daně“. Ministryně však považuje za dobrou zprávu, že 90 procent povinných obchodníků tuto evidenci i nadále provádí. Z publika však na semináři zazněl protiargument: je to proto, že by zásah do softwaru vyšel na další peníze.

Řada přítomných akademiků ale nad tímto postupem Ústavního soudu kroutila hlavou. Nezdá se jim totiž důvodné, že došlo ke zrušení této povinnosti, a to ještě s odkazem na ochranu soukromí. „Překvapilo mě to,“ uvedl například docent Jan Wintr, kterému tento zásah nepřijde úplně šťastný a dostatečně odůvodněný. Ohrožení soukromí vidí snad v tom, že není úplně jasné, co se se všemi informacemi, které má stát v ruce, děje.

Ústavní soud neměl odsunout další fáze EET

Wintr se společně s právníkem specializujícím se na ústavní právo Markem Antošem a také s expertem na správní právo – místopředsedou Legislativní rady vlády – Josefem Vedralem vymezil také proti zrušení dalších dvou fází náběhu elektronické evidence tržeb. K těm mělo dojít od začátku března a června letošního roku. Ani jeden z nich nevidí pro tento krok Ústavní soudu důvody. Šel prý nad rámec návrhu, aniž by to dostatečně zdůvodnil.

„Úroveň přezkumu není nastavena tak, že Ústavní soud má bránit zákonodárci dělat hloupé nebo nepromyšlené věci. Chybí mi tady lidskoprávní argumentace a vysvětlení, do jakého práva toto zasahuje a proč je to nepřiměřené,“ uvedl také Antoš.

„Přijde mi to tak, že Ústavní soud toto zrušil v zájmu nalezení kompromisu a většiny mezi sebou navzájem,“ dodal docent finančního práva Radim Boháč, který působí rovněž na ministerstvu financí. Jeho domněnku prý potvrzuje i zařazení příslušných bodů nálezu a rovněž disenty (tj. odlišná stanoviska) několika soudců, které dokazují myšlenkové rozdělení tohoto tělesa. Disent k této části nálezu uplatnil také soudce zpravodaj Josef Fiala.

Zmínění právníci se vymezili také proti rozhodnutí Ústavního soudu, podle něhož nemají fyzické osoby vzhledem k ochraně osobních údajů na účtenkách uvádět daňové identifikační číslo. Tvoří jej totiž rodné číslo dané osoby. Podle nich je tento problém nutné vyřešit v důležitějších zákonech a případně změnit celý přístup státu k daňové identifikaci lidí. A jak uvedl Radim Boháč, Ústavní soud tímto svým názorem vlastně vyzývá k tomu, aby u něj byly napadeny také tyto další a důležitější zákony.

Zrušit se měl celý zákon o EET

Antoš, Vedral i Wintr sice Ústavní soud za řadu jeho postojů kritizovali, sami by ale byli ještě přísnější a jako ústavní soudci by patrně celý zákon zrušili. Antoš a Wintr s odkazem na porušení jednacího řádu Poslanecké sněmovny při jeho projednávání, Vedral pak prý ještě s propracovanější argumentací.

Neproběhla totiž celá debata a došlo tak k porušení pravidel legislativního procesu. Antoš nicméně zároveň připustil, že chápe důvody Ústavního soudu, proč k tomuto kroku nepřistoupil. Zavádění elektronické evidence tržeb provázely značné přípravy a vše by tak přišlo nazmar, navíc je podle něj důležité rovněž to, že k přerušení debaty došlo až ve třetím čtení zákona.

Podle Wintra je však pravidlo, které stanoví, že debata ve sněmovně probíhá, dokud se do ní poslanci hlásí, ve srovnání se zahraničím neobvyklé. Radim Boháč tak navázel, že bychom měli změnit jednací řád sněmovny. Jeho současné znění totiž vede k tomu, že většina nedokáže legálními pravidly prosadit svůj názor.