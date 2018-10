Plzeňská Škoda prorazila v Německu. Ulovila zakázku na tramvaje za deset miliard a chystá expanzi

„Je to pro nás důležitá zakázka. Na západoevropském trhu nejsme úplným nováčkem, i historicky jsme sem dodávali, nicméně toto je náš třetí projekt v poslední době v Německu. Tramvaje jsme dodávali například do Chemnitzu. Toto je pro nás průlomová zakázka v tom, že je hodně viditelná i na německém trhu. Zákazník si s tím dal práci, dlouho vybíral a specifikoval požadavky,“ prohlásil Březina po představení tzv. mock-upu, neboli modelu tramvaje v životní velikosti.

Vozidlo by mělo začít jezdit mezi městy Mannheim, Ludwigshafen a Heidelberg ve třech spolkových zemích v roce 2021. Škoda Transportation uspěla ve výběrovém řízení, do něhož se přihlásili světoví výrobci jako například Siemens, i díky tomu, že její tramvaje, z nichž model pro německý trh vycházel, využívají například ve finských Helsinkách, jejichž infrastruktura je podobná té v Mannheimu.

Celková hodnota získané zakázky přitom šplhá k 10 miliardám korun a český výrobce by měl do Německa dodat 80 kusů tramvaje ve třech provedeních.

„Víme, že německý zákazník je náročný co se týče schvalovacích procesů a dokumentace. Nicméně my do toho máme zapojený mezinárodní tým, který je schopen reagovat na specifika dané země. Samozřejmě doma je to jednodušší z hlediska jazykového i schvalovacího, ale není to náš pohled. Ten je, že máme zákazníka, který má nějaké požadavky a my je musíme splnit stejně jako požadavky na certifikace a homologace v té dané zemi,“ shrnuje Březina, jak složité je dostat se na západoevropský trh a přibližuje specifika toho německého.

V současné době činí export skupiny 60 procent. Březina přitom nevylučuje, že by se do budoucna mohl zvýšit. Škoda Transportation má už nyní zaostřeno na několik dalších projektů. „Německý trh dále sledujeme. Důležité je, že tato tramvaj je na metrové rozteči. Takových projektů je v Německu asi 50 procent, zbytek je na klasické rozteči. Je to důležitý trh a řekl bych, že i díky tomuto úspěchu zde máme dobrou pozici Máme v hledáčku několik větších projektů, může jich být třeba osm devět, ale nebudu předjímat, jak se to vyvine,“ říká.

Březina ale nechce, aby plzeňská Škoda rozlišovala zakázky pro zahraniční a český trh. Její tramvaje už nyní jezdí například v Praze nebo Ostravě, cílit chce ale i na další města, třeba na Plzeň. Navíc počítá s tím, že v budoucnu bude chtít svůj vozový park obměňovat i hlavní město. „Chceme pracovat na platformě Smart City, kterou dnes máme a chceme, aby ta vozidla byla konkurenceschopná i cenově,“ dodává.