Podnikatelé české ekonomice věří. U spotřebitelů naopak důvěra v prosinci mírně klesla

Analytik Komerční banky Marek Dřímal upozornil na to, že důvěra v ekonomiku je nejvyšší od roku 2008. Statistika podle něj potvrzuje, že se české ekonomice dařilo i v závěrečném čtvrtletí roku. "Zároveň má podle nás dobře našlápnuto i do začátku roku 2018. Růst HDP by měl letos dosáhnout 4,5 procenta a v příštím roce 3,6 procenta," dodal Dřímal.

V rámci jednotlivých podnikatelských odvětví se důvěra v ekonomiku meziměsíčně zvýšila v průmyslu, stavebnictví i službách. Klesla pouze u podnikatelů v obchodu, a to o 1,3 bodu 100,5 bodu. "Ukazatel stavu zásob zboží na skladech se meziměsíčně nezměnil. Pro období příštích tří i šesti měsíců jsou očekávání vývoje celkové ekonomické situace nižší než minulý měsíc," uvedli statistici.

U spotřebitelů se pro příští rok mírně zvýšily obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy z jejich vlastní finanční situace se nezměnily, stejně jako úmysl spořit. "V porovnání s minulým měsícem se spotřebitelé obávají růstu cen přibližně stejně. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se také téměř nezměnily," dodal ČSÚ.