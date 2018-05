Poptávka po zlatě celosvětově roste, pomáhá mu i Trumpova politika

Investoři se podle zprávy po krizi z let 2008 až 2009 zaměřili na žlutý kov jako na bezpečnou alternativu vůči akciím a dluhopisům. Cena zlata vyjádřená v dolarech se nyní ale dotkla pětitýdenních minim. V pondělí se pohybovala okolo 1316 dolarů za unci.

Důvodem aktuálního poklesu ceny je silnější dolar a citelný růst výnosů klíčových amerických dluhopisů. Cenu zlata ale zásadně ovlivňuje zahraniční politika. V důsledku aktuálního vývoje na korejském poloostrově z minulého týdne poklesla poptávka po zlatě na papírových trzích v podobě certifikátů. Naopak zájem o fyzické zlato podle zprávy vzrostl.

„Politika prezidenta Donalda Trumpa povede k vysoké rozkolísanosti trhů, k silnému zadlužování USA a oslabení dolaru. Slabý dolar bude mít za důsledek významný nárůst ceny zlata. Rizikem pro trhy se stává rostoucí inflace a růst úrokových sazeb. Zlato letos pravděpodobně dosáhne ceny 1500 dolarů za unci,“ uvedl analytik Golden Gate CZ Pavel Ryba.

Velký potenciál má stříbro, jehož cena by mohla vystoupat až o 50 procent, uvedla agentura Bloomberg. Stříbro zatím zaostává za ostatními kovy. Historické zkušenosti však naznačují, že by v blízké době mohlo nastartovat cenový růst, a to až o 50 procent a více. Stříbro má na zdražení velký prostor, poměr ceny zlata a stříbra vystoupal na hodnoty 1:82, dlouhodobý průměr je přitom 1:50.

„Škála ekonomických, finančních a politických problémů, kterým čelí svět i individuální investoři, pravděpodobně povede k nárůstu poptávky po stříbru,“ uvádí ve zprávě společnost CPM Group. Zároveň se podle ní stále zvyšuje poptávka po stříbru ze strany průmyslu i zájem o stříbrné šperky. Stříbro je v současnosti velmi podhodnocenou komoditou, má proto k budoucímu růstu široký prostor.

„U zlata, stříbra a platiny se ale dále očekává významný růst. Zřejmě už v roce 2019 překonají maxima z roku 2011. Investoři do fyzického zlata obvykle využívají cenových korekcí k dokoupení drahých kovů, aby svá portfolia více diverzifikovali a chránili se tak před budoucími riziky,“ upozornil Ryba.

Producenti drahých kovů ale hlásí, že těžba zlata bude postupně klesat. V posledních letech jim chyběly peníze na investice do rozvoje technologií a průzkumu nových nalezišť. Předpokládají proto postupný útlum těžby.