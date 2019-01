Poslední láhev Metaxy ze sběratelské kolekce se vydražila za 99 tisíc

V listopadu 2018 uvolnil Metaxa Master, jímž není nikdo jiný než Constantinos Raptis, do světa 130 kusů vzácných dekantérů svého nejcennějšího elixíru: Metaxa AEN Despina. A i přesto, že se po lahvích jen zaprášilo, tak měli zájemci ještě během prosince poslední šanci získat poslední křišťálový dekantér prostřednictvím online aukce.

Ke 130. výročí Metaxy byl minulý rok vyroben vskutku jedinečný nápoj ze sudu s označením č. 2 - Despina, který nese název manželky Spyrose Metaxy, zakladatele této značky. Po jeho smrti Despina ani na okamžik neváhala a pokračovala v práci jejího zesnulého manžela. A dařilo se jí víc než dobře.

Aen neboli navždy

Řecké slovo aen znamená v češtině "navždy" a představuje velkou úctu a místo v srdcích všech, kteří mají Metaxu a její produkty v lásce. A ti, kteří měli tu možnost Metaxu AEN Despina u příležitosti oslav ochutnat, se určitě alespoň na chvíli pozastavili nad její jedinečnou chutí složenou z toho nejlepšího medu, lanýžů, tabáku, divokých květin a dalších kvalitních přísad. A svědčí o tom i výsledek aukce, na které se poslední láhev vydražila.

99 000 poprvé, 99 000 podruhé, 99 000 potřetí, prodáno!

Tmavě mahagonový nápoj s plnou, dlouhou a kořeněnou chutí uchovaný v křišťálovém dekantéru a kožené kazetě byl vydražen za neuvěřitelných 99 tisíc korun na webu www.alkohol.cz. Výtěžek z dražby převzal Klub českých turistů, jenž v minulém roce rovněž oslavil stotřicáté narozeniny. Věnuje jej na objevení některého z unikátních míst v Česku. A proč? Protože Metaxa není o pití, ale především o objevování nových chutí.

A na závěr menší zajímavost! Původní kupec se rozhodl do prodeje uvolnit pár lahví, ale za neuvěřitelných 1 000 000 korun! Jestli nevěříte, tak se podívejte ZDE. No to už je trochu přehnané, nemyslíte si?

Značka METAXA spadá do portfolia společnosti Remy Cointreau. Přestože se vyváží po celém světě, její výroba probíhá pouze v Řecku a sklepy METAXA se nachází v severních Athénách. Ročně se nejvíce litrů nápoje vypije v České republice a na Slovensku.