Přebytek Číny v obchodování s USA loni vystoupil na nový rekord

Export z Číny se v loňském roce zvýšil o 9,9 procenta, což představuje nejsilnější růst za sedm let. Přebytek Číny v obchodování se Spojenými státy se pak loni vyšplhal na rekord, a to navzdory rozsáhlým clům, která na čínské zboží uvalila administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vyplývá to z dnešních údajů čínského statistického úřadu.