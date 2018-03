Představy Čechů o stáří: Strach střídají sny, které si chceme splnit. Budeme na to ale mít?

Nemoci, finanční nejistota, strach a beznaděj. To jsou slova, která se Čechům nejčastěji vybaví, když pomyslí na stáří nebo důchodový věk. Při delším zamyšlení ale mají také celou řadu snů, které si chtějí v penzi splnit. Málo lidí přitom najde odvahu spočítat si, kolik si na takový důchod potřebují našetřit. Průměrnému Čechovi tak může pro důchod podle jeho představ chybět více než milion korun. To a mnohem víc ukázal průzkum NN Penzijní společnosti o představách mladé a starší generace Čechů o stáří, jehož výsledky diskutovaly u kulatého stolu špičky v oboru medicíny, sociologie, demografie, ekonomie nebo péče o seniory.

Rozdíly mezi generacemi jsou vidět už v žebříčku jejich hodnot. Zatímco mladší generace považuje za nejdůležitější v životě rodinu, starší si váží nejvíce zdraví. Se snahou myslet víc na sebe souvisí touha seniorů po cestování a dalších zájmových činnostech, na něž jim dosud nezbýval čas.



„Líbí se mi, že Češi mají navzdory obavám, co jim stáří přinese, spoustu snů a přání, která si chtějí v důchodu plnit. Více než polovina starší generace se těší, že už budou dělat jen to, co je baví, a že budou jezdit na výlety a užívat si vnoučata. Mladší generace chce v penzi cestovat po světě, radovat se z vnoučat nebo spát a odpočívat dle potřeby,“ říká Kateřina Štěrbová, členka představenstva NN Penzijní společnosti, která je generálním partnerem projektu Cena života.

Jak si užít stáří naplno

„Když se projdete po Karlově mostě, potkáváte tam spoustu českých důchodců, kteří si na to celý život spořili. Ve školách by se mělo říkat, že lidé mají šanci žít zdravý plnohodnotný důchod, ale musí se na to celý život připravovat,“ řekl světoznámý kardiolog Jan Pirk při veřejné diskuzi projektu Cena života. „Šetřete si a budete mít klid, volný čas a peníze na to, abyste mohli cestovat,“ dodal odborník na lidská srdce.

Češi si uvědomují, že pro kvalitní prožití důchodového věku potřebují pevné zdraví, ale také finanční zabezpečení. Za příjem schopný zajistit spokojenou penzi dotázaní považují asi 20 tisíc korun měsíčně, od státu z toho očekávají okolo 12 tisíc korun. Přitom ale pouze polovina mladší generace a přes 70 % starší generace tvrdí, že se finančně na stáří připravují a nespoléhají jen na stát.

Jednoduché počty

„Kdo nechce být v důchodu překvapený, měl by si dopředu udělat představu, jak dlouho očekává, že v důchodu bude, a kolik peněz bude chtít mít měsíčně, aby si penzi užil. Potom už je na každém, jestli chce věřit, že za něj vše zaplatí stát, nebo si raději na splnění svých snů našetří a bude mít jistotu, že se má na co těšit,“ říká Kateřina Štěrbová.

Z dat NN Penzijní společnosti vyplývá, že průměrná úložka v Česku je jen něco málo přes 600 korun a průměrný věk účastníka penzijního spoření je 47,5 roku. Průměrný Čech si tak při očekávaném odchodu do důchodu v 65 letech naspoří v penzijním fondu necelých 230 tisíc korun. „Češi sami říkají, že počítají, že mohou žít do 80 let. Málokdo si ale včas spočítá, že pokud chce jít do důchodu v 65 letech a mít měsíčně nad rámec státního důchodu ještě dalších 8 tisíc korun, pak bude na penzi potřebovat úspory ve výši téměř 1,5 milionu korun,“ doplňuje Kateřina Štěrbová.

NN Penzijní společnost doporučuje, aby si mladí lidé začínali spořit nejlépe hned od první výplaty. Například už měsíční příspěvek 300 Kč dává nárok na státní podporu 90 Kč, což odpovídá 30% zhodnocení. Pro vyčerpání celé státní podpory 2 760 Kč za rok, by si měl člověk měsíčně posílat na spoření na penzi alespoň tisíc korun.

Nebojte se si to spočítat! Každý by si měl sám udělat představu o tom, kolik potřebuje na spokojené stáří. Pomoci vám může tato penzijní kalkulačka.