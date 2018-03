Přijdete kvůli robotům o práci? Ekonomové vyčíslili dopady automatizace

Robotizace a automatizace ovlivní v příštích letech asi polovinu pracovních pozic v Česku. Nezaměstnanost se ale kvůli tomu zřejmě výrazně nezvýší. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Deloitte , jejíž výsledky dnes firma zveřejnila. Automatizace podle studie přispěje k vytrvalému růstu české ekonomiky.

Automatizace by se podle technologických možností a struktury české ekonomiky mohla dotknout 51 procent pracovních pozic, uvádí Deloitte. Pokud ale budou pracovní trhy dostatečně flexibilní a zaměstnanci budou ochotni se přizpůsobit situaci, nebude podle studie kvůli automatizaci krátkodobě výrazně růst nezaměstnanost. Zanikající pracovní místa by nahradily jiné pozice v nových technologických oborech, nebo by díky růstu příjmů a poptávky přibyla místa v jiných oblastech ekonomiky.

"Z mikroekonomických dat, vedle důležitosti technické odbornosti, vyplývá zároveň potřeba měkkých dovedností a schopností řešit problémy. Vzdělávací systém by toto měl reflektovat a studentům společně s odborností v oblasti informačních technologií poskytnout interdisciplinární přístup a schopnost řešit problémy," komentoval dopad automatizace na trh práce autor studie a hlavní ekonom Deloitte David Marek.

Pokud Česko využije potenciál pro automatizaci a pracovníci se situaci přizpůsobí, bude česká ekonomika v příštích 16 letech růst podle studie v průměru o 3,9 procenta ročně. Hospodářství by tak rostlo rychleji než v současnosti. Za poslední čtyři roky, kdy vytrvale meziročně rostl český hrubý domácí produkt, se totiž roční růst ekonomiky pohyboval podle Českého statistického úřadu od 2,5 do 5,4 procenta, a v průměru tedy činil zhruba 3,8 procenta.

Potenciál ekonomiky by se do roku 2033 zvýšil o 78 procent. Bez využití robotizace by byl růst podle studie dvakrát nižší.