Přijímačky na vojenskou školu v Sokolově skončily blamáží a je dusno: Šlechtová se pře s hejtmankou

„Karlovarský kraj by měl zabrat v přípravě žáků na přijímačky. Ze dvou žáků třídu opravdu neuděláme. Systémová řešení jsou vždy lepší než nepromyšlená řešení,“ komentovala na twitteru výsledky ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO).

V Sokolově se pokusilo projít přijímacím řízením 14 žáků. Přijímačky na vojenskou školu jsou ale obtížnější než na jiné střední školy. Kromě znalostí musí žáci uspět třeba i ve fyzických testech. K otevření třídy v Sokolově by muselo být přijato nejméně 15 studentů, řekla dnes ČTK mluvčí Karlovarského kraje Jana Pavlíková.

Česká armáda dnes a v roce 1989autor: Info.cz

„Výsledky účastníků přijímacího řízení pro obor Elektrotechnika vojenské školy v Sokolově bohužel nejsou dobré, ale podobně skončilo přijímací řízení do tohoto oboru také v Moravské Třebové, kde bylo 50 uchazečů o studium, přijato je 12. Ředitel školy by nyní měl vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení a už nyní slyšíme hlasy, že jej vyhlásí jen pro Moravskou Třebovou, nikoli pro pobočku v Sokolově,“ řekla Vildumetzová.

Kraj podle ní udělal maximum pro propagaci a zajištění výuky. „Velmi apelujeme na ministryni obrany i ředitele vojenské školy v Moravské Třebové, aby vyhodnotili všechny dopady možného nevyhlášení druhého kola pro Sokolov a ke konečnému rozhodnutí přistoupili se vší vážností,“ uvedla Vildumetzová, podle níž by druhé kolo uvítali i rodiče uchazečů o studium.

Hejtmanka ČTK řekla, že Šlechtová se ke snaze Karlovarského kraje získat vojenskou školu stavěla od počátku odmítavě. Rodičům žáků, co měli o studium zájem, bylo údajně umístění dětí do Sokolova vymlouváno. „Přitom by mělo být prvotním zájmem ministryně obrany získávat nové kvalifikované vojáky,“ zdůraznila Vildumetzová.

„Striktně odmítám spekulaci, že by ze strany ministerstva obrany bylo komukoliv vymlouváno umístění dětí do Sokolova. Není to pravda,“ reagoval ředitel odboru komunikace ministerstva obrany Jan Pejšek. „Naším zájmem bylo obsadit školu v Moravské Třebové i pobočku v Sokolově. Na základě opakovaných garancí paní hejtmanky, že bude vše připraveno a zájem je vysoký, souhlasilo ministerstvo se zahájením výuky již od školního roku 2018/19. Bohužel realita ukázala, že zájem zdaleka neodpovídal optimistickým předpovědím,“ uvedl Pejšek.

Plán ministerstva a kraje na zvýšení armádní přítomnosti v regionu zůstává platný. „Potvrdilo se nicméně, že rozhodnutí poslat někam dítě na čtyři roky studovat není lehké a trvá dlouho,“ dodal Pejšek.

Na webových stránkách vojenské školy se objevila jen informace o druhém kole přijímacích zkoušek jen pro Moravskou Třebovou.

Karlovarský kraj o zřízení vojenské školy usiluje i proto, že z kraje velká část studentů odchází jinam, jde o strukturálně postižený region. Armáda chce navíc zřídit ve vojenském prostoru Doupov nové výcvikové armádní středisko, využívat letiště v Karlových Varech pro potřeby vzdušných sil a získávat nové kvalifikované posily z pobočky vojenské školy.