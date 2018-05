Problém s kůrovcem? Svědomí mám čisté, nic konkrétního mi ministr nevytkl, tvrdí odvolaný šéf Lesů ČR

Mluvil s vámi pan ministr o odvolání?

Pan ministr o tom se mnou pochopitelně mluvil. Že bych s napětím očekával, že se stane zrovna tohle, tak to úplně není. Jsem na pozici, kde se s tím musí v nějaké míře počítat, a pan ministr to má v kompetenci. Takže pokud se tyhle dvě věci potkají, tak se to stane.

Jak vám to zdůvodnil?

Bylo mi obecně sděleno, že je problém s kůrovcem, přičemž tohle považuji za velmi obecný důvod. Když jsem se ptal na konkrétní věci, co jsem zanedbal nebo neudělal správně, tak na to už mi odpovědět buď nechtěl, nebo nebyl schopen. Beru to tak, že jsou to obecné důvody a pokud jde o moje svědomí, tak to je naprosto čisté. A neodcházím s žádnou kauzou.

Považujete tento důvod za relevantní?

Kůrovec je obecně problém. Ministr mi žádný důvod sdělovat nemusí, protože to má v kompetenci. On je odpovědný za to, aby tam měl člověka, kterému naprosto důvěřuje.

