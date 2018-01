Průmyslový development v Česku? Největší brzdou je stavební zákon a EIA, říkají developeři

Podle ředitelů developerských firem by průmyslovému developmentu v ČR v roce 2018 nejvíce pomohlo zkrácení lhůt pro vydávání stavebních povolení. Největší brzdou je naopak aktuální znění stavebního zákona a EIA.

Nové průmyslové projekty budou nejčastěji vznikat na „zelené louce“. V následujících dvou letech budou pro developery nejatraktivnějšími lokalitami Ústecký kraj a hlavní město Praha. Polovina zákazníků má v současné době alespoň částečný zájem o tzv. 'chytré továrny' související s Průmyslem 4.0. U třetiny nových projektů je plánováno obklopení průmyslových budov zelení. Vyplývá to ze Studie developerských společností Q4/2017 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností KPMG Česká republika.

Podle ředitelů developerských společností by rozvoji trhu s průmyslovým developmentem v příštím roce nejvíce pomohlo zkrácení lhůt pro vydávání stavebních povolení. Na stupnici od nuly do desítky, kde desítka představuje faktor maximálně podporující rozvoj průmyslového developmentu v ČR, ohodnotili tuto možnost průměrnou známkou 8,9 bodu z 10. K dalším důležitým krokům patří zlepšení kvality dopravní infrastruktury (8,1 bodu z 10), zjednodušení administrativy (7,8 bodu z 10) a úprava současného stavebního zákona (7,7 bodu z 10). Naopak nejméně by podle ředitelů developerských společností průmyslový development podpořila vhodnější politika ČNB, konkrétně například nezvyšování úrokových sazeb (4,8 bodu z 10).

„Klíčovými faktory, které by podpořily rozvoj trhu s průmyslovými nemovitostmi, jsou transparentní a jasná legislativa spolu s méně komplikovanými povolovacími procesy. Pozitivnímu rozvoji tohoto sektoru by rovněž prospěla větší osvěta veřejnosti, k čemu průmyslové budovy slouží a proč jsou pro prosperující ekonomiku důležité,“ říká Jan Palek ze společnosti Goodman.

Podle ředitelů developerských společností je největší brzdou rozvoje průmyslového developmentu aktuální znění stavebního zákona (6,7 bodu z 10) a EIA (7,0 bodu z 10). Méně si pak developerské společnosti stěžují na nedostatek kapacit (4,8 bodu z 10) a nejmenším problémem je pro firmy z hlediska průmyslových nemovitostí tlak na nejnižší cenu (3,0 bodu z 10).

Nové průmyslové nemovitosti budou z největší části vznikat na „zelené louce“. Tento trend potvrzuje 60 procent ředitelů developerských společností. Jen o něco méně často budou nemovitosti stavěny na míru ve městech, případně budou prováděny asanace a rekonstrukce stávajících provozů (obojí po 50 procentech).

Podle ředitelů developerských firem bude pro nové projekty průmyslového developmentu v příštích dvou letech nejzajímavějším především Ústecký kraj (70 procent) a hlavní město Praha (60 procent). S mírným odstupem pak následuje ještě Plzeňský kraj (50 procent). Minimální zájem je naopak o průmyslovou výstavbu v Pardubickém kraji, Zlínském kraji a na Vysočině.