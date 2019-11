Průmyslu 4.0: Není to náhrada zaměstnanců roboty, ale uvolnění kreativity, tvrdí Gabriel | info.cz

Průmysl 4.0 je dnes módní pojem. Naplnit ho skutečným obsahem se mezi jinými snaží i Ray Service – high-tech firma, v jejíž provozovně v Uherském Hradišti od 90. let vznikají kabelové systémy pro letecký a kosmický průmysl či pro speciální pozemní techniku. V posledních letech se proměnila navenek i technologicky v tzv. smart factory. O tom, jak funguje Průmysl 4.0 v praxi, mluví zakladatel, majitel a generální ředitel společnosti Petr Gabriel.

Jednoduchá otázka na úvod: Co to je vlastně Průmysl 4.0?

Průmysl 4.0 je trochu politický pojem, který je špatně chápán. My jsme neudělali abstraktní rozhodnutí ´přebudovat fabriku na Průmysl 4.0´. Dělali jsme reálné kroky, které vyplynuly z praxe, když jsme narazili na limity systému, ve kterém jsme provozovali výrobu kabeláží, což je náš hlavní výrobní program, a uvědomili si, že klíčem k růstu a zvyšování produktivity práce jsou chytré technologie. Ty jsme postupně začali implementovat.

Čím jste začali?

Skladovým hospodářstvím. V roce 2011 jsme digitalizovali sklad: všechny položky jsme označili čárovými kódy, skladníky vybavili čtečkami a vše propojili se softwarovým řešením umožňujícím sledovat oběh součástky firmou. Pak jsme začali s pořizováním modulů automatického skladovacího systému Kardex. Ten mimo jiné umožňuje, že se položky ukládají podle výšky balení položek a šetří tak prostor, ale to není ta klíčová vlastnost. Kardex v prvé řadě ví, co kde skladuje a ´podá´ pracovníkovi tu součástku, kterou potřebuje.

Co následovalo po bezpapírovém skladu?

Bezpapírová výroba. Všechny pracovnice a všichni pracovníci ve výrobě mají iPad, ve kterém si zobrazují výkresy, vykazují jednotlivé výrobní kroky objednávají součástky ze skladu nebo hlásí závady. Také mají denní přehled kolik si vydělají, protože část práce u nás je normovaná. A management má dokonalý přehled o workflow v celé firmě.

Jak pracovní kolektiv na zavádění technologií reagoval?

U nás ve výrobě pracují převážně ženy, protože výroba kabeláží je precizní ruční práce. To zmiňuji kvůli klišé, že muži kamarádí s technikou více, což se ale vůbec nepotvrdilo. Systém vznikl ve spolupráci se zaměstnanci. Než jsme ho zavedli plošně, vybraná skupina ho testovala a navrhovala vylepšení.

Někoho může překvapit, že jste dali přednost platformě Apple před Androidem.

U nás nerozhodovala jen pořizovací cena, ale hlavně spolehlivost, bezpečnost a uživatelská přívětivost. Vyhodnotili jsme, že Apple je pro nás výhodnější platforma. Mimochodem obměnu iPadů plánujeme cca po sedmi letech, i když nepochybujeme, že by vydržely o několik let déle.

Dle optimistů Průmysl 4.0 zbaví lidí monotónní a fyzicky namáhavé práce. Dle pesimistů lidi o práci připraví. Jak to dopadlo v Ray Service?

Technologie u nás zatím nikoho o práci nepřipravily. Ušetřili lidem tisíce hodin neproduktivní činnosti, tím zvýšily naši celkovou konkurenceschopnost, a tedy i šanci, že u nás pracovní místa zůstanou. Lidé na trhu práce nejsou a my jsme díky technologiím zvýšili během pěti let produktivitu o desítky procent. Navíc díky tomu, že jsme klíčové podnikové procesy zdigitalizovali, udělali z nich elektronický model, dokážeme výrobu velmi efektivně přenést do jiné lokace.

A to jste už udělali?

Ano. Máme pronajatou část výroby ve státním podniku VOP CZ v Novém Jičíně a tamní kolektiv pracuje podle identických standardů, stejnými postupy se stejnou technologií jako ten ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Další výrobní závod máme na Slovensku. O práci v obou lokalitách máme dokonalý přehled online v reálném čase. Tahle místa jsou od sebe desítky kilometrů daleko, ale vzdálenost není limit. Můžeme lokalizovat výrobu kdekoliv po Evropě nebo po celém světě.

Německý filozof Klaus Schwalb napsal: „Ve své nejvíce pesimistické, odlidštěné formě může 4. průmyslová revoluce robotizovat lidstvo, a tak nás zbavit srdce a duše.“ Co na to vy jako podnikatel, který zná praxi?

Nám jde o to, aby se zautomatizoval přenos informací, aby lidé nemuseli řešit rutinní administrativu a místo toho byli kreativní – hledali řešení problémů. Technologie v našem případě neomezuje mezilidskou komunikaci, ale naopak ji prohlubuje – posiluje týmovou práci.

Do čeho investujete teď?

Poslední novinkou, do které jsme investovali, jsou digitální montážní tabule, které jsme pořídili jako první v republice. Jedná se vlastně o speciální monitory s uhlopříčkou o rozměrem velkého pracovního stolu, na které se promítne kabelové schéma a v místech lomů se umístí speciální přísavky. Tím vznikne pracovní plocha, na které je pak sestavován kabelový svazek. Do té doby jsme měli kus překližky, do kterého se tvar kabeláže vyznačoval hřebíky. Odpadne nám tak skladování těchto primitivních přípravků, každý kabelový svazek, který jsme kdy vyráběli, bude uložen v elektronickém archivu a můžeme ho kdykoliv vyrobit znovu.

Jak bude ve společnosti Ray Service 4. průmyslová revoluce pokračovat?

Máme zdigitalizované a propojené sklad a výrobu, na řadě je obchod. Do budoucna se každá poptávka i následná zakázka se automaticky promítne do výrobního plánu. Budeme okamžitě znát naši výrobní kapacitu i lhůtu, ve které můžeme zakázku splnit.

Potřebujete pro další rozvoj firmy ještě nabírat lidi nebo stačí investovat do technologií?

Vývoj i výroba jsou u nás závislé na lidech, jejich inteligenci a zručnosti. Stejně jako jiné průmyslové firmy máme problém je sehnat.

Jaké lidi potřebujete, s jakým vzděláním?

S nadsázkou říkám, že potřebujeme lidi, kteří umí ze školy dobře opisovat, protože to je týmová práce. Opisování ale samozřejmě nestačí: chceme zaměstnance, kteří se umí a chtějí učit. Vývoj je tak rychlý, že škola je vždy několik let pozadu. Nevím, co budu potřebovat po zaměstnancích za několik let.

Jak by měl fungovat vzdělávací systém, aby generoval tento typ lidí?

Cílem by měla být skutečná vzdělanost člověka, vzdělanost v souvislostech. Školu bych neměl studovat kvůli papíru, ale abych něco doopravdy uměl.

V čem může vyjít vstříc stát?

Protože dodáváme kabeláže i pro obranný průmysl, tak bych byl rád, aby Ministerstvo obrany úspěšně dotáhlo do konce velké akviziční projekty: nákup bojových vozidel pěchoty či pořízení nových vrtulníků. I když bude dodavatel zahraniční, bude využívat české subdodavatele, jako jsme my. Získáme cenou referenci jako subdodavatel pro národní armádu a zároveň se můžeme dostat do globálního dodavatelského řetězce velkých firem, jako je Bell Helicopters.