Průšvih s dotacemi: podnikatelé jsou znepokojení, dají se čekat žaloby firem

"Samotné pozastavení programu je řešitelný problém. Jde 'pouze' o pozastavení certifikace, tedy zpětné proplácení peněz Bruselem Česku u projektů, které hradí rozpočet ministerstva průmyslu a obchodu. Firmy by tak pozastavení nemusely pocítit. Ale jen za podmínky, že problém zjištěný audity bude rychle vyřešen, a také, že nedojde k dalším posunům výzev pro podniky," řekl místopředseda unie David Šeich.

Evropská komise pozastavila Česku operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost kvůli výsledku auditu, který v programu odhalil čtrnáctiprocentní chybovost. Pozastavení programu nechává v nejistotě zhruba 700 českých firem. Ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner (za ANO) má proto připravit krizový plán, jehož cílem je přesvědčit Brusel o tom, aby peníze deblokoval. Hüner v úterý na tiskové konferenci uvedl, že chybné projekty v rámci tohoto operačního programu pokračují. Po dobu, než je projedná Evropská komise, budou hrazeny z národních zdrojů. Na žadatele tak podle něj nebudou mít žádný dopad.

Podle Šeicha se harmonogram výzev z programu přitom často posouvá o celé měsíce. Další zpožďování výzev je ale pro podniky nepřijatelné. Mohlo by ohrozit celý proces dočerpání peněz ze zdrojů EU. "Proto doufám, že MPO problém s pozastavením certifikace nepromítne do posunu výzev. Na to jsou firmy již alergické," dodal Šeich.

Firmy v první řadě vidí podle průzkumu jako problém posouvání výzev (53 procent firem). Problém, který firmy řadí na druhé místo, je obtížnost a nepředvídatelnost pravidel programů. Tohoto problému se obává 32 procent firem. "Závažnost tohoto tématu se opět ukázal při zpětném zpochybnění metodiky výkladu pravidel u 456 podniků, které přijaly dotaci z programu ICT (informační a komunikační technologie). Mezi ostatní významné problémy firmy řadí zrušení státního takzvaného seed fondu (národního inovačního fondu), který MPO připravuje od roku 2012," dodal Šeich.

Dopis, že do proplácených pozic z programu se nezapočítávají již dříve vytvořená pracovní místa, byl pro firmy, které projekty uskutečňují již měsíce či roky, podle Šeicha studenou sprchou. Podle něho se proto dají očekávat žaloby firem. Pokud došlo ze strany ministerstva k chybné interpretaci pravidel, je třeba uhradit chybu z národních zdrojů, podotkl.

Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v programovém období 2014 až 2020. Podle posledních informací v jeho rámci požádaly firmy o podporu pro 13.000 projektů. Z toho 4500 žádostí již splnilo podmínky a byly s nimi uzavřeny smlouvy o podpoře za celkem 45 miliard korun. Podpora z programu je zacílena přednostně na malé a střední podniky, kterých by se problémy dotkly nejvíce.