Řecké banky mohou v případě krize na trhu přijít o miliardy eur, ukázal zátěžový test

Čtyři největší banky v Řecku by za nejméně příznivých podmínek na trhu mohly do roku 2020 přijít asi o 15,5 miliardy eur (téměř 395 miliard Kč). Ukázal to výsledek zátěžového testu, o němž dnes informovala Evropská centrální banka (ECB). Částka odpovídá poklesu kapitálové přiměřenosti o devět procentních bodů.

Ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 by se v případě ústavu Alpha Bank snížil o 8,56 procentního bodu na 9,69 procenta, v případě Eurobank by pokles činil 8,68 bodu na 6,75 procenta, u National Bank of Greece o 9,56 bodu na 6,92 procenta a u banky Piraeus by to bylo 8,95 bodu na 5,90 procenta.

V letošním roce se uskuteční i širší zátěžový test evropských bank. ECB ale chtěla výsledek řeckých bank oznámit dříve, protože Řecko se chystá v létě opustit třetí záchranný program. V jeho rámci mělo od věřitelů získat během tří let celkem 86 miliard eur (2,2 bilionu Kč).

ČSÚ se chystá data od úřadů co nejvíc využít. Obyvatelé tak už nebudou vyplňovat domovní list a polovinu bytového listu. Při minulém sčítání zapisovali lidé do sčítacích formulářů 47 údajů, v roce 2021 by jich mohlo být 23. Snížit by se měly i náklady. Celý cenzus by měl dohromady vyjít na 2,23 miliardy korun. Podle podkladů pro vládu je to o pětinu méně než při posledním sčítání.

Statistici by chtěli mnohem víc formulářů získat elektronicky. Naposledy jich přes internet obdrželi asi čtvrtinu. V roce 2021 by to měla být podle plánu víc než polovina. Dál ale budou v terénu i sčítací komisaři, kteří domácnostem případně doručí papírové formuláře. Vyplnění dotazníků a jejich odevzdání či odeslání bude stejně jako minule povinné. Pokud to lidé neudělají, hrozila by jim podle návrhu zas pokuta.

Komisaři a další pracovníci, kteří se k údajům dostanou a budou je zpracovávat, budou muset složit slib mlčenlivosti. Papírové archy by se měly skartovat do tří let, data se budou uchovávat jen elektronicky.

Sčítání se uskuteční po celé EU. Údaje budou pak srovnatelné. Výsledky hrají roli i při stanovení váhy hlasů v Radě Evropy. Poslouží také státu a samosprávám jako podklady pro plány k rozvoji bydlení, vzdělávání či služeb. Vliv mají i na ochranu menšin.