Rekordní rok pro Temelín: Elektřina, kterou elektrárna loni vyrobila, by Čechům vystačila na 13 měsíců

Jaderná elektrárna Temelín vyrobila loni 16,48 terawatthodin (TWh) elektřiny. Je to nejvyšší roční výroba, rekord z roku 2012 překonala o 1,18 TWh. Letos bude výroba nižší. ČTK to dnes řekl temelínský mluvčí Marek Sviták.

Elektrárna meziročně vyrobila o 4,34 TWh elektřiny více. Všem českým domácnostem by loňská temelínská výroba vystačila na více než 13 měsíců. Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín dodaly loni do přenosové sítě přes 28 TWh elektřiny, což je o 15 procent více než v roce 2016.

Letos Temelín tak vysokou výrobu neočekává. Nyní je odstaven první blok, odstávka skončí v březnu. Elektrárna letos plánuje i odstávku druhého bloku kvůli výměně paliva, jež začne 30. června a potrvá dva měsíce.

Loňský výrobní výsledek ovlivnil podle mluvčího plynulý provoz a zkrácení loňské odstávky druhého bloku pro výměnu paliva. Energetici ji stihli za necelých 73 dní. „Sedmnáct tisíc odstávkových činností jsme zvládli s desetidenním předstihem. Oba bloky jsme navíc provozovali s téměř stoprocentní spolehlivostí. Vše samozřejmě při vysoké bezpečnosti. Teď je na nás, abychom na dobré výsledky navázali," řekl ředitel elektrárny Jan Kruml.

Vliv mělo i to, že odstávka prvního bloku, jež začala loni 7. prosince, se z větší části dělá letos, ČEZ ji plánuje na necelé tři měsíce. Projeví se tak ve výrobních výsledcích tohoto roku. „S ohledem na to, že letos je před námi dokončení většiny odstávky prvního bloku a celá odstávka druhého bloku, není dosažení podobně vysoké výroby reálně ani možné," řekl Kruml.

První temelínský blok je nyní plánovaně odstaven, mění se třetina paliva. Jsou hotovy kontroly paliva, pokračují kontroly bezpečnostních systémů, parogenerátoru nebo turbíny.

Elektrárna je největším výrobcem elektřiny v ČR, její produkce pokryje pětinu domácí spotřeby. První elektřinu vyrobil Temelín v prosinci 2000. Jeho elektřina by vystačila českým domácnostem na 13 měsíců, jihočeským domácnostem na 13,5 roku, jižní Čechy jako kraj by s ní vydržely pět let.