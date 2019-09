Retailová evoluce: Firmy omezují zavedené značky a nasazují vlastní. Jsou pro ně darem z nebes | info.cz

AlzaPower, Quechua nebo třeba Clever a Plios. Takzvané privátní značky českých prodejců jsou mezi zákazníky stále oblíbenější. A co původně začalo v sektoru potravin, se nyní rozšiřuje i do segmentu elektroniky, drogérie či módy. „Pro masový trh jsou privátní značky darem z nebes,“ komentuje to pro INFO.CZ seniorní konzultant společnosti Deloitte Digital Martin Hobrland s tím, že vlastní labely prodejců by v budoucnu mohly z trhu zcela vytlačit zavedené značky.