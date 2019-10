Rodí se nový automobilový gigant. Z námluv Fiatu a PSA by mohla vzejít dvojka na evropském trhu | info.cz

Světový automobilový průmysl, který čekají kvůli klimatickým změnám obrovské změny, reaguje dalším slučováním. Blízko dohodě o fúzi jsou americko-italský výrobce Fiat Chrysler (FCA) a francouzská skupina PSA (značky Peugeot a Citroën), informoval list The Wall Street Journal. Pod „jednu střechu“ by se tak dostaly značky Alfa Romeo, Citroën, Jeep, Dodge, Lancia, Opel, Peugeot, Maserati, Ram a Vauxhall.

Pokud by ke spojení došlo, vznikl by nový gigant v hodnotě přes 47 miliard eur – obě skupiny loni prodaly dohromady více než 8,7 milionů vozů. Automobilky, které mají sídlo v Paříži a Turíně, by se společně zařadily na čtvrté místo na světě za Volkswagen, Reanult-Nissan-Mitsubishi a Toyotu. Na evropském trhu by pak prodaly téměř stejně vozů jako jednička, německý Volkswagen.

Na středeční zprávu v tisku, kterou potvrdily obě skupiny, už zareagovaly trhy: zatímco akcie skupiny Fiat Chrysler stouply na newyorské burze o šest procent, akcie koncernu PSA zvýšily svoji hodnotu na burze pařížské o pět procent.

Jednání o fúzi s Renaultem ztroskotala

„Fiat Chrysler Automobiles potvrzuje, že probíhají diskuze o vytvoření skupiny, která by byla jedním ze světových lídrů v mobilitě,“ píše se ve stručném prohlášení FCA, které neobsahuje žádné další detaily. Podle listu The Wall Street Journal by jednou ze zvažovaných možností bylo spojení prostřednictvím výměny akcií. Nově vytvořenou skupinu by pak vedl dosavadní ředitel Peugeotu Carlos Tavares, zatímco ve vedení FCA by zůstal nynější prezident John Elkann.

Following recent reports on a possible business combination between #GroupePSA and @fcagroup, Groupe PSA confirms there are ongoing discussions aiming at creating one of the world‘s leading automotive Groups. pic.twitter.com/8ZBu3xim1e — Groupe PSA_EN (@GroupePSA_EN) October 30, 2019

Vedení obou koncernů už o případném spojení jednalo letos v březnu na autosalonu v Ženevě, rozhovory ale tehdy zamrzly kvůli citlivé otázce o případném uzavření některých továren ve Francii i Itálii. Komplikací byly i rozdílné majetkové podíly rodiny Agnelliových ve Fiatu (28 procent) a Peugeotových v PSA (13 procent).

V červnu proto začal FCA vyjednávat o sloučení s dalším francouzským výrobcem Renaultem. Svoji nabídku ve výši 30 miliard eur ale brzy stáhl s odvoláním na politický kontext takového obchodu ve Francii – hlavním akcionářem automobilky je totiž s 15procentním podílem francouzský stát. Ten ostatně figuruje i mezi akcionáři koncernu PSA, kde vlastní 12 procent.

Zdroje blízké vyjednávání ale upozorňují, že obchod ještě zdaleka není hotov, a pokud nedojde k situaci, z níž by profitovaly obě strany, mohou jednání skončit.

Přístup na americký trh pro Francouze, technologie pro FCA

Analytici oslovení listem The Financial Times vidí případné sloučení obou automobilek pozitivně. Podle Arndta Ellinghorsta ze společnosti Evercore se Carlos Tavares osvědčil jako výkonný manažer už v roce 2017, kdy skupina PSA koupila německý Opel. „PSA potřebuje větší zastoupení v Evropě, PSA zase není přítomný ve Spojených státech, kde má podíl na trhu FCA,“ soudí analytik Philippe Houchois z firmy Jefferies. Francouzský koncern může podle něj navíc pomoci FCA s technologiemi potřebnými ke snižování emisí oxidu uhličitého.

Dlouholetý šéf FCA Sergio Marchionne, který zemřel loni v létě, byl přesvědčen, že s nástupem nových technologií se automobilky mohou vypořádat pouze spojováním. Už v roce 2015 se proto snažil o fúzi s General Motors, tu ale nakonec odmítla šéfka GM Mary Barraová.

Světové automobilky nyní čelí tlaku hned z několika stran – musejí se vypořádat s nástupem autonomních vozů, přechodem na elektromobily i zaváděním technologií snižující emise. K tomu se přidává hrozící ekonomická recese a obchodní války, zejména mezi USA a Čínou. Americko-italský výrobce FCA přitom na poli technologií za svými konkurenty zaostává. Už v příštím roce začnou v Evropě platit nové přísnější regulace na vypouštění emisí.

Jak upozornil britský deník The Guardian, slučování automobilek se často uskutečňuje spíše kvůli ušetření nákladů než zvýšení výnosů. I proto se dá očekávat, že se jednání budou točit i okolo budoucího rušení pracovních míst. Případná fúze by mohla mít dopady na britské dělníky v továrně Vauxhall v hrabství Cheshire. PSA už v červnu varovala, že budoucnost podniku závisí na dobré brexitové dohodě. Pokud by k ní nedošlo, plánuje šéf PSA Tavares postavit novou továrnu v jižní Evropě a výrobu tam z britských ostrovů přesunout.