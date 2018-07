Ruská petrochemická společnost Sibur připravuje vstup na burzu

Ruský petrochemický gigant Sibur chystá vstup na akciovou burzu. Agentuře Reuters to sdělily zdroje z finančního trhu s tím, že hodnota primární veřejné nabídky (IPO) akcií by se mohla pohybovat v rozmezí dvou až tří miliard dolarů (43,8 miliardy až 65,7 miliardy Kč). Uskutečnit by se mohla ještě do konce letošního roku, a to na burzách v Moskvě a Londýně.