Růst průměrné sazby hypoték se zastavil, pomohly akční nabídky bank. Zájem o úvěry ale klesá

„Hypoindex vykázal stagnaci vůči dubnu ve všech směrech. Úroková sazba zůstala na 2,51 procenta, počet sjednaných úvěrů klesl o 77 na 7819 hypoték a obdobně klesl jejich objem o 114 milionů na 16,757 miliardy Kč,“ uvedl hlavní analytik Fincentra Josef Rajdl.

Jarní akční nabídky v květnu přerušily osm měsíců trvající pozvolný růst průměrné sazby hypotečních úvěrů. „Ačkoliv ne všechny banky zastavily jejich zvyšování, většina buď přišla s jarní zvýhodněnou nabídkou, nebo alespoň v návaznosti na tyto akce konkurence vyčkala s dalším růstem sazeb,“ dodal.

Příčiny květnového poklesu trhu nejsou podle Rajdla dramatické. Česká národní banka po ukončení tisku peněz prostřednictvím intervencí proti koruně začala zvyšovat základní úrokové sazby. Dražší úvěry společně s extrémním růstem cen nemovitostí vedou k ochlazení zájmu domácností o pořízení vlastního bydlení.

„Nezměněné sazby jsou výsledkem vyčkávání trhu na zprávu ČNB, která přinesla další zpřísnění podmínek poskytování hypotečních úvěrů,“ řekl ČTK hypoteční specialista portálu Chytryhonza.cz Daniel Horňák. Po dubnovém poklesu banky pečlivě zvažují další zdražování, protože úvěry ke svému fungování potřebují. Díky zpřísnění podmínek by se ale podle něj mohl potkat zájem o hypotéky a chuť prodat nemovitost ještě za dobré ceny. Ochladnutí a propad cen nemovitostí je totiž na spadnutí, podotkl.

Zavedení přísnějších opatření ČNB způsobí pokles poptávky, protože na trhu bude méně kupujících, kteří budou splňovat kritéria pro nákup nemovitosti hypotečním úvěrem, upozornil ředitel realitní kanceláře Bidli Ondřej Mašín. „Ve výsledku se teď nejspíše dočkáme zvýšení počtu sjednaných hypoték, protože mnoho kupujících bude chtít uspíšit nákup ještě před říjnovým uvedením nových podmínek v platnost,“ odhadl.

Podle ředitele divize hypotečních úvěrů Raiffeisenbank Milana Voldřicha může pokles ve třetím čtvrtletí pokračovat, načež vlivem rozhodnutí ČNB přijde další pokles. Nebo právě pod hrozbou opatření ČNB lidé urychlí svá rozhodnutí pořídit si bydlení na hypotéku a budou-li mít co koupit, budou nakupovat a trh tím krátkodobě posílí. Ovšem i na konci tohoto scénáře dojde k následnému ochlazení poptávky ve čtvrtém čtvrtletí, poznamenal.

ČNB minulý týden uvedla, že od října rozšíří pravidla pro poskytování hypoték o požadavky na výši příjmu domácnosti. Dluh žadatele o hypotéku by nově neměl překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu. Žadatel by měl současně na splátku dluhu vynakládat nejvýše 45 procent svého měsíčního čistého příjmu. Pravidla pro výši úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti nechala ČNB beze změny.

Tato opatření by podle propočtů České bankovní asociace měla v minulém roce negativní dopad na zhruba pětinu žadatelů o hypoteční úvěr, tedy 22.000 z celkových 110 000 žadatelů. V objemu by bylo negativně ovlivněno 30 procent žádostí. Pokud by byla stejná pětina použita i u zajištěných úvěrů od stavebních spořitelen, bylo by odmítnuto dalších 5000 žadatelů.

„Dohromady jde o 27 000 loňských žadatelů o hypotéku, kteří by byli bankami odmítnuti. Tato čísla neznamenají přímočaré snížení obchodů, protože ve skutečnosti budou existovat hraniční případy, kde banka bude ve spolupráci s klientem hledat řešení uspokojivé pro všechny strany,“ komentoval analýzu poradce ředitele asociace Vladimír Staňura