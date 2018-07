Ryanair snížil zisk. Díky řadě stávek v létě očekává propad příjmů z letenek

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair Holdings hospodařila v prvním fiskální čtvrtletí (do konce června) s výrazně nižším ziskem. Promítly se do něho nižší příjmy z letenek a vyšší náklady na paliva i zaměstnance. Její zisk po zdanění klesl meziročně o 20 procent na 319 milionu eur (8,25 miliardy Kč). Kvůli vysoké konkurenci, mimořádně teplému počasí v severní Evropě a nejistotě způsobené řadou stávek aerolinky očekávají pokles příjmů z letenek v letním období.

Tyto výsledky převyšují 305 milionů eur očekávaných analytiky v průzkumu agentury Reuters. Aerolinky Ryanair potvrdily dřívější předpověď celoročního zisku, který by se měl snížit na 1,25 až 1,35 miliardy eur z rekordních 1,45 miliardy v předchozím roce, který skončil 31. března. Analytici v průměru čekají 1,31 miliardy eur.

Ještě v květnu firma předpověděla, že průměrné ceny letenek v prvním čtvrtletí klesnou o pět procent a ve druhém se o čtyři procenta zvýší. Nyní však sdělila, že v prvním kvartálu se snížily o čtyři procenta, ve druhém však vzrostou zřejmě jen o procento. Příjmy z jízdného za celý rok by měly být zhruba na úrovni předchozího roku.

„Zatímco ceny letenek za první čtvrtletí byly o něco vyšší, než se očekávalo, nedávné zhoršení podnikatelského prostředí a očekávaný dopad stávek na ceny znamenají, že příjmy z letenek se budou zvyšovat pouze o jedno procento,“ uvedl generální ředitel Michael O'Leary ve svém prohlášení. Zhoršení podnikatelského prostředí přičítá na vrub MS ve fotbalu, vlně veder v severní Evropě a nejistotě spojené se stávkami.

Ryanair zveřejnil výsledky před nejhoršími stávkami, jaké firmu dosud zasáhly. Kvůli stávkám palubních posádek ve Španělsku, Portugalsku, Itálii a Belgii bude ve středu a ve čtvrtek zrušeno přes 300 letů denně ze standardních 2400.

Aerolinky Ryanair působí ve 37 zemích včetně České republiky. Z hlediska počtu přepravovaných cestujících jsou evropskou jedničkou, loni jejich služeb využilo na 130 milionů cestujících. Loni v prosinci se firmě podařilo odvrátit rozsáhlé stávky, když se poprvé ve své 32leté historii rozhodla uznat odborové svazy. Od té doby se jí ale nedaří s řadou z nich uzavřít dohody o pracovních podmínkách.

„I když se i nadále aktivně angažujeme v jednání s odborovými svazy pilotních a palubních průvodčích po celé Evropě, během vrcholného letního období očekáváme další stávky,“ uvedl O'Leary. Pokud by problémy přetrvávaly, společnost podle něho zváží přemístění letadel z některých trhů včetně Irska. To by pak mohlo vést ke ztrátě pracovních míst. Akcie Ryanairu v pátek oslabily o 20 procent, dnes ztrácejí přes jedno procento.