Se Švédskem to půjde z kopce, Maďarsko odejde z EU. „Šokující“ předpovědi pro rok 2020 | info.cz

Finanční společnost Saxo Bank na konci letošního roku již tradičně zveřejnila „šokující“ politicko-ekonomické předpovědi pro následující rok . Tyto predikce se soustřeďují na řadu velmi nepravděpodobných, ale zároveň nedoceňovaných událostí, které by v případě, že by k nim opravdu došlo, mohly pořádně rozvířit finanční trhy. „Je to jakési cvičení, kde se zabýváme věcmi, které možná nejsou příliš pravděpodobné, ale také nejsou nemožné. A nejhorší chaos na trzích nevyhnutelně způsobí právě ty události, které většinu lidí překvapí,“ tvrdí hlavní ekonom banky Steen Jakobsen.

1. Win-win pro Rusko v oblasti zelené i „černé“ energie

V roce 2020 vycítí Rusko a Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) zpomalení americké produkce nafty z živičné břidlice kvůli nízké návratnosti investic, chytí příležitost za pačesy a oznámí další výrazné omezení vlastní produkce ropy. Trh na to nebude připravený a následující horečná snaha pokrýt krátké pozice na trhu s ropou, stejně jako nedostatečně zajištěné expozice vůči vyšším cenám, bude mít za následek návrat ceny ropy Brent na 90 USD za barel.

2. Náhlá stagflace neodmění růst, ale hodnotu

Hodnotově orientované společnosti sdružené například ve fondu iShares MSCCI World Value Factor ETF si povedou výrazně lépe než akcie technologických firem FANG (Facebook, Amamzon, Netflix a Google) a překonají je o 25 procent.

3. ECB změní názor a zvýší sazby

V roce 2020 posílí bankovní index EuroStoxx o 30 procent a evropské banky zažijí comeback. Začátkem ledna 2020 dojde k neslýchanému obratu, když nová prezidentka ECB Christine Lagardeová — která dřív záporné sazby podporovala — otočí o 180 stupňů a prohlásí, že monetární politika už nemá co nabídnout. Aby přinutila vlády eurozóny a zejména Německa, aby zakročily a stimulovaly ekonomiku pomocí fiskální politiky, přehodnotí ECB svou měnovou politiku a 23. ledna 2020 zvýší sazby.

4. Když dojde na energie, zelená není nová černá

Nižší ceny a investoři, kteří se vyhýbají „špinavé“ energii, v posledních letech společnými silami stlačili zhodnocení akcií tradičních energetických firem na úroveň o 23 procent nižší než u firem poskytujících čistou energii. V roce 2020 se ovšem karta v oblasti investic obrací, protože OPEC dál omezuje výrobu, ztrátové americké firmy podnikající v břidlici zpomalily růst produkce a v Asii znovu stoupá poptávka. Nejenže budou naftařské a plynárenské firmy v roce 2020 překvapivými vítězi — zároveň je to i budíček pro čistou energii.

5. Jižní Afriku potopí dluh firmy ESKOM

Už koncem letošního roku oznámí jihoafrická vláda, že hodlá zachránit problematickou energetickou firmu ESKOM, aby se národ neponořil do tmy. A to je opravdu špatná zpráva. To totiž znamená, že příští rok vystoupá deficit státního rozpočtu na 6,5 procenta HDP, což je nejhorší za více než deset let, a vzhledem k tomu, že v posledních letech dokázala vláda stabilizovat finance na téměř konstantním deficitu na úrovni 4 procent HDP, je to opravdu výrazné zhoršení.

6. Americký prezident Trump ohlásí novou daň „America First“, která má snížit obchodní deficit

Průzkumy mu předpovídají zdrcující porážku v prezidentských volbách, a tak Trump rychle znervózní a jeho administrativa přijde s novým přístupem, s daní „America First“, která je zoufalou snahou svézt se na vlně protekcionismu. V rámci této daně bude zcela restrukturalizován americký systém zdanění právnických osob, aby byly zvýhodněny firmy vyrábějící na americké půdě, samozřejmě v rámci prosazování principů „volného a férového obchodu“. Všechny dosavadní tarify jsou zrušeny a místo nich je na všechny hrubé výnosy na americkém trhu, které pocházejí ze zahraniční výroby, uvalena 25% DPH.

7. Se Švédskem to půjde z kopce

Parlamentní demokracie by měla dát prostor k vyjádření všem přiměřeně velikým skupinám, ale tradiční hlavní strany Švédska se poněkud nezvykle společně rozhodnou ignorovat protiimigrační hlasy, které už představují více než 25 procent švédských voličů. Jejich záměry i odůvodnění jsou v pořádku – otevřenost a rovnost pro všechny a ochrana švédského otevřeného ekonomického modelu. Ostatní skandinávské země už o „švédských podmínkách“ nemluví jako o modelu hodném následování, ale jako o hrozbě. Švédsko je v recesi a jeho malá otevřená ekonomika je extrémně citlivá na globální zpomalení.

8. Díky ženám a mileniálům získají Demokraté v amerických volbách jasné vítězství

V amerických volbách v roce 2020 získají Demokraté prezidentský úřad a obě sněmovny Kongresu. Akcie velkých zdravotnických a farmaceutických firem se popadnou o 50 procent. Tak jako v roce 2016 je i v roce 2020 marginálním voličem Trumpa starý běloch a tato demografická skupina je už za zenitem, protože největší generací je teď v USA generace mileniálů ve věku 20-40 let, která je mnohem liberálnější.

9. Maďarsko vystoupí z EU

Od svého vstupu do EU v roce 2004 prožívalo Maďarsko velký hospodářský úspěch. Teď se však zdá, že jejich „manželství“ po 15 letech prožívá krizi, protože EU aktivovala článek 7 kvůli čím dál většímu omezování svobodných médií, soudců, akademiků, menšin a různých skupin na ochranu práv ze strany Maďarska – nebo spíš ze strany premiéra Orbána. Premiér Orbán už otevřeně hovoří o tom, že Maďarsko nepatří ke zbytku Evropy, ale je „pokrevním bratrem“ odpadlického Turecka, což je velká změna rétoriky, která přichází ve stejné době jako zavírání kohoutků penězovodů z evropských fondů, které v následujících dvou letech téměř vyschnou.

10. Asie přijde s novou rezervní měnou, aby se zbavila závislosti na dolaru

Asijská digitální rezervní měna podporovaná bankou AIIB sníží index amerického dolaru o 20 % a potopí dolar vůči zlatu o 30 %. Aby čelila prohlubující se obchodní rivalitě a vlastní zranitelnosti vůči narůstající hrozbě, že Američané použijí dolar proti ní, ale i aby zmírnila vliv dolaru na světové finance, přijde Asijská infrastrukturní investiční banka s novým rezervním aktivem nazvaným Asian Drawing Right, neboli ADR. Jeden ADR bude mít hodnotu 2 amerických dolarů, takže se stane největší měnovou jednotkou světa.