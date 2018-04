Šéfka MMF Lagardeová varovala před hrozbou obchodní války a rozpolcením pravidel WTO

„Současný globální obraz je světlý. Na obzoru ale můžeme vidět temnější mraky,“ uvedla Lagardeová.

Za obavami z obchodní války nyní stojí zejména spory mezi Spojenými státy a Čínou, dvěma největšími ekonomikami světa. Americký prezident Donald Trump kritizuje Čínu za údajné krádeže amerického duševního vlastnictví a hrozí, že uvalí cla na dovoz čínského zboží za zhruba 150 miliard dolarů (3,1 bilionu Kč). Peking již nastínil své plány na odvetná opatření. Spojené státy v březnu zavedly cla na dovoz oceli a hliníku, z nichž jsou prozatímně vyjmuty Evropská unie a některé další země.

„Historie ukazuje, že dovozní restrikce poškozují každého, zejména chudší spotřebitele,“ uvedla dnes Lagardeová. „Nejenže zdražují výrobky a omezují možnost výběru, ale brání i tomu, aby obchod hrál klíčovou roli v podpoře produktivity a rozšiřování nových technologií,“ dodala.

Lagardeová rovněž varovala, že hrozí "rozpolcení" pravidel Světové obchodní organizace (WTO), což by podle ní znamenalo neomluvitelné selhání kolektivní politiky. Dodala, že politici musejí být schopni řešit vzájemné spory bez využívání mimořádných opatření. „Jsou zde hrozby, jsou zde odvetné hrozby, jsou zde pokusy zahájit dialog. Měli bychom tyto snahy o dialog podporovat za všech sil,“ uvedla Lagardeová.

Šéfka MMF dále upozornila, že nejlepší způsob řešení ekonomických nerovnováh ve světě představují rozpočtové nástroje či strukturální reformy. Trumpova administrativa by se podle ní například měla zaměřit na zlepšování stavu veřejných financí ve Spojených státech.

„Spojené státy by mohly pomoci řešit nadměrné globální nerovnováhy postupným omezováním dynamiky veřejných výdajů a zvyšováním příjmů, což by pomohlo snížit budoucí rozpočtové deficity,“ uvedla Lagardeová. Německo by podle ní naopak mělo použít své nadměrné úspory k podpoře svého růstového potenciálu, například investicemi do infrastruktury.

Lagardeová rovněž poukázala na rizika spojená s pokračujícím růstem veřejných i soukromých dluhů, které podle nové analýzy MMF dosahují 164 bilionů dolarů (téměř 3,4 biliardy Kč). „Ve srovnání s úrovní z roku 2007 je toto zadlužení o 40 procent vyšší, samotná Čína se na tomto nárůstu podílí více než 40 procenty,“ uvedla.

V pasáži směřované na Čínu šéfka MMF poukázala rovněž na potřebu lepší ochrany duševního vlastnictví a omezení deformací, které působí politika podporující státní podniky, informuje list Financial Times.