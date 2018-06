Škoda dodá 80 tramvají do Německa. Vozy budou jezdit mezi třemi městy

Škoda Transportation dodá do Německa 80 tramvají za téměř sedm miliard korun. Vozy budou jezdit na tratích mezi městy Mannheim, Ludwigshafen a Heidelberg. Jde o dosud největší exportní tramvajovou zakázku firmy, a to jak z finančního, tak hlavně z výrobního hlediska, řekl ČTK předseda představenstva a generální ředitel skupiny Škoda Transportation Petr Brzezina.

Součástí kontraktu je rovněž opce na dalších 34 vozidel. Celková hodnota kontraktu, včetně opce, by se podle informací ČTK mohla pohybovat okolo deseti miliard korun.

Škoda Transportation zvítězila v tendru na dodávku moderních tramvají pro dopravní podnik Rhein-Neckar-Verkehr. Vozidla budou provozována ve třech spolkových zemích Německa. Jde o Bádensko-Württembersko, Hesensko a Porýní-Falc. Soutěž na tramvaje byla vypsána už v březnu 2017. Tendru se zúčastnili významní světoví výrobci kolejových vozidel. První tramvaje budou v provozu počátkem roku 2021.

„Ukazuje se, že se vyplácí naše strategie orientovat se i na západní trhy. Už letos dodáme mimo jiné první tramvaje do německého Chemnitzu. Unikátní na projektu pro Rhein-Neckar-Verkehr je, že vozy budou propojovat tři spolkové země,“ řekl Brzezina.

Podle viceprezidenta Škody Zdeňka Majera Škodovka opět uspěla na důležitém německém trhu. Tramvaje vycházejí z typové rodiny ForCity Smart, které skupina vyrábí ve svém finském závodě Transtech. „Teď je dodáváme do Helsinek a brzy do Tampere. Vynikající reference, zkušenosti z provozu v Helsinkách a navržené inovace pro Rhein-Neckar-Verkehr byly klíčem k úspěchu v tomto tendru, který byl jeden z největších v Evropě za poslední roky,“ uvedl. Do projektu budou zapojeni experti napříč celou skupinou. Nejdelší ze tří dodávaných typů tramvají bude mít téměř 60 metrů. Půjde o nejdelší tramvaj na světě, dodal Majer.

„Projekt Rhein-Neckar-Tram 2020, na němž spolupracujeme se Škodou Transportation, znamená zásadní krok k zajištění budoucí udržitelnosti kvality veřejné dopravy v regionu. Je nutné mít především efektivní a komfortní dopravu, kterou zajistí silná flotila nových vozidel,“ řekl technický ředitel Rhein-Neckar-Verkehr Martin in der Beek.

Škoda dodá tři délky vozů stejného technického provedení - tříčlánkové, čtyřčlánkové a šestičlánkové. Půjde o 31 třicetimetrových tramvají, 37 čtyřicetimetrových a 12 šedesátimetrových, obousměrných, nízkopodlažních, s otočnými podvozky a rozchodem 1000 milimetrů. Budou vybavena nejmodernějšími informačními systémy, kamerami a dalšími inovacemi. Maximální rychlost bude 80 km/h.

Skupina Škoda Transportation je od letoška součástí investiční skupiny PPF Petra Kellnera. Za loňský rok vykázala skupina Škoda Transportation 712 milionů korun čistého zisku, meziročně o 58 procent méně. Tržby se v meziročním srovnání propadly o čtvrtinu na 11,8 miliardy Kč. Seskupení s 5300 zaměstnanci je největší firmou zabývající se dopravním strojírenstvím ve střední a východní Evropě. Vyrábí tramvaje, příměstské elektrické vlaky, lokomotivy, soupravy metra, trolejbusy nebo elektrobusy. Do skupiny patří plzeňské firmy Škoda Transportation, Škoda Electric a Movo, ostravská Škoda Vagonka, Pars Nova Šumperk a pražský výrobce výkonové elektroniky Poll. V Maďarsku je to podnik Ganz-Škoda, v Novosibirsku výrobce motorů Sibelektroprivod, v Německu Škoda Transportation Deutschland a finský výrobce kolejových vozidel TransTech.