Soud zamítl reorganizaci Královopolská RIA a poslal brněnské strojírny do konkursu

Krajský soud v Brně zamítl reorganizační plán brněnské strojírny Královopolská RIA a poslal ji do konkursu. Uznané pohledávky dosahují 1,5 miliardy. Vyplývá to z údajů v insolvenčním rejstříku. Generální ředitel firmy Ctirad Nečas dnes ČTK řekl, že jej rozhodnutí soudu překvapilo, protože ještě na schůzi věřitelů v polovině července s reorganizačním plánem souhlasilo 93 procent věřitelů. Soud však plán podle rozsudku zamítl kvůli připomínkám společnosti Sev.en EC, s níž je Královopolská ve sporu kvůli dostavbě elektrárny Chvaletice. Sev.en EC je jedním ze dvou věřitelů, kteří s reorganizací nesouhlasili.