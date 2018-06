Stát musí českému průmyslu pomoci. Nebo mu alespoň neházet klacky pod nohy, tvrdí odborníci

Digitalizace, automatizace, robotizace. To jsou hlavní trendy, se kterými se bude muset český průmysl v příštích letech vyrovnat, pokud bude chtít zachovat svou konkurenceschopnost a zůstat motorem české ekonomiky. Během konference k příležitosti 100 let od vzniku Svazu průmyslu a dopravy se na tom shodli hlavní řečníci s tím, že pomoc průmyslu by měla přijít i z veřejné sféry.

Hlavním tématem pondělní konference o budoucnosti českého průmyslu byl nástup nových trendů, někdy označovaný jako průmysl 4.0. „Pokud české firmy nezefektivní výrobu a procesy, můžou zkrachovat či zmizet z trhu,“ míní Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Podle Hanáka však může společnostem v tomto ohledu pomoci stát. „Potřebujeme, aby rychle dokončil dálniční sítě, zajistil v celé České republice vysokorychlostní internet a digitalizoval státní správu,“ apeluje Hanák.

Přitom například v oblasti datové infrastruktury na tom Česká republika není nejlépe, ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi patříme spíše na chvost žebříčku. V loňském indexu DESI, který sleduje v rámci EU podíl občanů na využívání moderních technologií a směřování jejich aktivit, dosahuje Česko v oblasti konektivity podprůměrného skóre a řadí se až na 16. místo mezi zeměmi EU.

Podle Miroslavy Kopicové, ředitelky Národního vzdělávacího fondu, je třeba, aby se elity ze soukromého sektoru dostaly do vedení státu. „Tam, kde jsme nyní, jsme se dostali hlavně díky elitám v průmyslu a rezervách v lidských zdrojích. Na prorůstových trendech je ale zapotřebí dále pracovat. Potřebujeme politiky, které nastaví správné trendy ve fiskální či sociální oblasti a na trhu práce, jen tak budeme moci navázat na dosavadní růstový vývoj,“ uvedla Kopicová.

Podle ekonoma a zakladatele 6D Academy Pavla Kysilky jsou to přitom nové technologie, které smazávají klíčové tradiční konkurenční výhody Česka. „Roboti podepření umělou inteligencí jsou stále levnější, pracují 168 hodin týdně a nejsou v odborech, což je velká konkurence pro levnou pracovní sílu. A technologie blockchainu a virtuální reality začínají odmazávat výhody, které nám plynuly z naší blízkosti Německu a centrálního umístění v Evropě,“ uvedl bývalý guvernér centrální banky.

„Když s investory hovořím o tom, co je podle nich klíčový faktor k udržení výrobních kapacit, tak je to především kvalifikovaná pracovní síla, rozvinutá dopravní infrastruktura, příznivé podmínky pro práci a podnikání, a digitalizace státní správy a samosprávy. To jsou čtyři pilíře, které do budoucna potřebujeme,“ uzavřel Kysilka.