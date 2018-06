Trump chystá další úder na Čínu, píše tisk. Zakáže investice do technologických firem

Ministerstvo financí Spojených států připravuje opatření, která by zabránila firmám s nejméně 25procentní čínskou účastí kupovat americké podniky s "průmyslově významnou technologií". S odkazem na své zdroje to napsal ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ). Omezení mají být oznámena v pátek, do té doby se ale může limit na vlastnický podíl ještě změnit, uvedly zdroje. Avizovaný krok představuje další eskalaci obchodního konfliktu prezidenta Donalda Trumpa s Čínou.