Trump otáčí o 180 stupňů a podpoří vývoz amerických zbraní do světa. Z ambasád mají být obchodní místa

Na začátek února svolal americký prezident Donald Trump jednání, které má za úkol najít způsob, jak zjednodušit a otevřít pravidla, podle kterých zbrojní společnosti mohou prodávat zbraně do zahraničí. Trump si od toho slibuje zvýšení exportu i tvorbu pracovních míst.

Americký zbrojní export se dlouhodobě potýká s nástupem zejména čínských a ruských exportérů. Jejich zbrojní export zaznamenává zhruba od roku 2010 vzestupnou tendenci, zatímco americký vývoz úměrně tomu klesal, píše v exkluzivní zprávě agentura Reuters. Trump proto chce, aby se americké ambasády aktivně věnovaly nabízení pěchotních zbraní, pozemní techniky, leteckých sil, ale také lodí a ponorek.

Za poklesem vývozu amerických zbraní stojí tvrdý kurz, který nastavila administrativa Baracka Obamy. Ta vyžadovala, aby se americký arzenál nedostával na bojiště, kde by jej mohly využívat „nedemokratické“ režimy. Jakmile se americké zbrojovky pod hrozbou sankcí z těchto trhů stáhly, nahradili je na nich právě Číňané a Rusové.

Donald Trump chce trhy získat zpátky. Dá se předpokládat, že bude americké výrobce zbraní motivovat, aby na zahraničních odbytištích nabízely klientům zvýhodnění, která potom americká administrativa zpětně “proplatí.”

Podle agentury Reuters je možné, že se Donald Trump pokusí prolomit ustanovení ITAR (International Trafficking in Arms Regulations). Tato zákonná norma omezuje vývoz určitých technologií, jejichž zneužití by se mohlo obrátit proti Spojeným státům. V takovém případě by z Trumpovy touhy po dosažení vyššího vývozu amerických zbraní mohl ve výsledku být kontraproduktivní krok.

Agentura Reuters se domnívá, že největší výhody by z posílení podpory pro americký zbrojní vývoz měly obří společnosti Lockheed a Boeing.