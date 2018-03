Trump podepsal cla na čínské zboží, akcie v USA obratem citelně oslabily

Akcie ve Spojených státech dnes oslabily o téměř tři procenta. Šlo o největší jednodenní propad od 8. února. Reagovaly na zprávu, že americký prezident Donald Trump podepsal dekret, který by mohl vést k uvalení cel na dovoz čínského zboží v hodnotě až 60 miliard dolarů (1,2 bilionu Kč). To by mělo dopad na celosvětový obchod. Ztrácely především akcie průmyslových firem, dolar posiloval.