Trump ubližuje ekonomice, míní exdiplomat Gardner. Cla budou mít dopad i na Česko

Konec volného obchodu. Tak jakoby zněla obchodní doktrína amerického prezidenta Donalda Trumpa, který vůči americkým obchodním partnerům od začátku letošního roku zavedl již mnoho restriktivních opatření. Trnem v oku je Trumpovi hlavně obří obchodní deficit s Čínou, který loni dosáhnul 375 miliard dolarů.

Trump proto nejprve v lednu oznámil zavedení cel na solární panely, jejichž naprostá většina se do USA dováží především z Číny. Ta krok přijala s velkou nelibostí. V březnu pak americký prezident zavedl cla na dovoz hliníku a oceli, to již Čína odpověděla zavedením vlastních cel na dovoz vybraných amerických výrobků – především potravin – za asi tři miliardy dolarů. Následovala slovní přestřelka a vyhrůžky zavedením dalších cel z obou stran Pacifiku, nicméně situace se po několika kolech diplomatických jednání uklidnila. Tedy až do konce května, kdy Američané překvapivě oznámili zavedení nového kola cel na zboží v celkovém objemu 50 miliard dolarů. Trump dodal, že pokud Čína zavede odvetná cla, bude čelit dalším restrikcím.

„Já dlouhodobě varuji před takovýmto stupňováním obchodních opatření,“ reagoval na současný vývoj obchodní politiky USA Gardner, který byl řečníkem na konferenci organizace Aspen Institute. „Trump nyní varuje, že pokud se Čína odváží odpovědět na jeho cla, tak zavede cla nová, v hodnotě 200 miliard dolarů. To jsou ale špatné zprávy nejen pro svět, ale i pro Evropu a pro Českou ekonomiku.“

Na napětí zatím reagují například ceny akcií či komodit. „Expandující obchodní válka se stává skutečností a výsledkem jsou akcie pod tlakem. Kromě několika defenzivních akciových titulů, které zastiňují ostatní, je na trhu skutečná nervozita,“ říká k situaci na trhu ekonom Spartan Capital Securities Peter Cardillo.

Podle Gardnera ale může být vliv obchodní války brzy mnohem citelnější. „Odvetná opatření ublíží americké i světové ekonomice. Možná ne hned — americké ekonomice se nyní zatím daří dobře — ale pokud se dostaneme do obchodní války, a vypadá to, že v ní jsme, tak to bude mít na vývoj obchodu rozhodně vliv. Už nyní vidíme dopad na příliv přímých zahraničních investic a na zahraniční obchod, což se nakonec promítne do ztrát pracovních míst v USA,“ uvedl bývalý americký vyslanec při Evropské unii.

Trumpova opatření se přitom netýkají jen Číny, ale i tradičních obchodních a politických spojenců. Americkými cly na ocel a hliník byla překvapivě zasažena i Evropa či Kanada, což vyústilo v konflikt na summitu G7 mezi Trumpem a ostatními světovými lídry.

„Jako by si americký prezident i jeho voliči mysleli, že je současný systém volného obchodu nějak okradl. Přitom podle mě je to právě naopak – Spojené státy se právě díky volnému obchodu staly bohaté. Mrzí mě, že se Trump nyní snaží tento systém zevnitř zničit,“ dodal Gardner.

Zavádění cel je nicméně jen jedním z kroků, kterými Trump boří fungující obchodní pořádky. Spojené státy kromě toho například blokují jmenování soudců Odvolacího soudu Světové obchodní organizace (WTO). Tento orgán přitom má konečné slovo v případě řešení mezistátních sporů a kvůli Trumpovi by soud už na konci příštího roku mohl být neusnášeníschopný. Celý systém by se tak dostal na práh kolapsu. „Donald Trump chce zničit systém řešení sporů v rámci Světové obchodní organizace,“ potvrdil v rozhovoru pro evropskou verzi magazínu Politico francouzský ministr obchodu Jean-Baptiste Lemoyne.

Současného světového klimatu nyní využívá například Čína, která buduje vlastní obchodní systém Nové hedvábné stezky. Ta by měla být globální platformou pro světový obchod, jehož epicentrem by byla právě Říše středu.