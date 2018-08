Turecko míří do měnové krize. Čechům tam ale zlevnilo pivo a cestovky hlásí růst zájmu o stovky procent

Turecká lira v pátek nalezla své nové dno. Měna oslabila na rekordní úrovně vůči americkému dolaru. Děje se tak poté, co se nedaří vyřešit diplomatickou rozmíšku se Spojenými státy kvůli zadržovanému americkému pastorovi. Měně nepomohla ani páteční zpráva deníku Financial Times, podle níž se Evropská centrální banka obává vlivu situace v Turecku na některé evropské banky. Od začátku letošního roku tak lira ztratila již třetinu své hodnoty a země míří do měnové krize, obávají se ekonomové. To však hraje do noty Čechům, pro které je Turecko jako dovolenková destinace stále populárnější. I kvůli levnějšímu pivu.