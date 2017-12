Uber je taxislužba a má být regulována, rozhodl soud. Co teď oblíbeného přepravce čeká?

Spor mezi Uberem a jeho protivníky o tom, jestli se má oblíbená platforma regulovat, nebo má mít volné pole působnosti, po dnešku dostal nový rozměr. Soudní dvůr EU totiž rozhodl, že Uber je přepravní služba, a má tak žádat o licenci a další povolení podle zákonů jednotlivých zemí Evropské unie. Přestože bylo dnešní rozhodnutí podle expertů očekávatelné, soud svým výrokem rozvířil vody už tak vyostřeného sporu a oživil diskuse o tom, jakým způsobem by měl být Uber regulován. Jedno je jisté, zástupcům alternativního amerického poskytovatele přepravních služeb po dnešku přibyla nejedna vráska. Podívejte se, co rozhodnutí soudu přinese.

Jak pro INFO.CZ řekl odborník na sdílenou ekonomiku a zakladatel Spotřebitelského fóra Kryštof Kruliš, dnešní rozhodnutí Soudního dvora EU se dalo předem očekávat. Soud svým rozhodnutím reagoval na podnět obchodního soudu v Barceloně, kterému od roku 2014 leží na stole žaloba organizace sdružující taxikáře proti Uberu za nekalou soutěž. Za tuto dobu se však mnohé změnilo.

„Z hlediska interpretace toho rozhodnutí je dobré vnímat to, že řeší kauzu, která se předběžnou otázkou dostala k soudu před dvěma lety ze španělské Barcelony, a v mezidobí už v řadě států došlo přeci jen k nějakému posunu,“ řekl redakci Kruliš s tím, že k posunu došlo jak ve vztahu k regulaci služby, tak ze strany Uberu. „Uber je v dialogu se státy stále vstřícnější a ochotnější své služby upravit,“ tvrdí zakladatel a předseda správní rady Spotřebitelského fóra.

Soudní dvůr tak podle Kruliše dnes jen potvrdil, že „vztah k Uberu si každý stát musí nastavit po svém a nejde ho vyřešit jednotnou šablonou digitální platformy pro celou unii“. Je tak na členských státech, jak se k rozhodnutí soudu postaví. „Bude záležet na tom, jak si země taxislužbu definují – záleží například na tom, zda mají kategorii smluvní přepravy, jako máme my,“ říká Kruliš s tím, že se Uber bude ubírat spíš smírnou cestou a bude se snažit vyjít státům vstříc.

To naznačuje i dnešní reakce zástupců Uberu na rozhodnutí soudu. Společnost uvedla, že bude pokračovat v dialogu s městy napříč Evropou a zároveň připomněla, že podle jejího nového šéfa Daraa Khosrowshahiho je vhodné služby jako je Uber regulovat. Podobně se vyjádřila i tisková mluvčí společnosti Uber v ČR a SR Miroslava Jozová, podle které bude firma dál spolupracovat s městy, „aby spolehlivé svezení na jedno kliknutí bylo dostupné opravdu každému“.

Jak podotýká hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda, Uberu dnešní rozhodnutí nepochybně ztíží život. „Stane se z něj úplně normální korporace, která již nebude s regulátory všude po světě svádět otevřené bitvy, ale povede dialog v zákulisí a v rukavičkách. Uber se v uplynulých letech uplatňováním asertivního až agresivního postupu vůči příslušným úřadům vypracoval mezi globální ikony prostředí informačních technologií, aplikací a platforem. Nyní je však s tímto přístupem konec. Jeho přínosnost pro Uber se vyčerpala. Regulátoři by však neměli zapomínat na to, že technologická výhoda je stále na straně Uberu, ale i dalších, nových platforem,“ komentoval Kovanda rozhodnutí soudu.

Ministerstvo dopravy se už chystá na změny

Stejně jako v ostatních zemích EU, i v Česku je Uber závislý na tom, jak se k nové výzvě postaví vláda. Ta by mohla změny zákona o silniční dopravě dostat na stůl už velmi brzy. „Začátkem podzimu ministr dopravy Dan Ťok ohlásil, že chce zákon o silniční dopravě nějakým způsobem modernizovat. V rámci něho by mělo být umožněno, že vedle taxíků s taxametrem, které jsou označené a berou i lidi z ulice, existovaly i dopravní služby bez taxametru, které budou závislé na aplikaci, GPS a smartphonu,“ říká Kruliš s tím, že přijetí plánovaných změn řadu sporných otázek vyřeší.

Návrh novely silničního zákona má podle dnešního prohlášení ministerstvo dopravy už hotové a je v souladu s tím, co tvrdí soud v Lucemburku. „Soudní dvůr EU svým rozhodnutím potvrzuje náš názor, že dopravci používající aplikaci Uber a podobné aplikace spadají pod taxislužbu a musejí na to mít licenci. Na druhou stranu nemůžeme moderní služby zakazovat a vracet se zpátky do minulého století. Pracujeme proto na návrhu, kdy alternativní možností k taxametrům bude mobilní aplikace,“ říká k rozhodnutí soudního dvora Ťok, podle kterého při použití aplikace postačí auto označit nálepkou.

„Cenu půjde stanovit před jízdou prostřednictvím mobilní aplikace, kde si zákazník službu sám vybere a odsouhlasí sjednanou konečnou cenu. Při registraci by cestující zadal do aplikace své identifikační údaje a e-mailovou adresu, na kterou dostane doklad o přepravě,“ vysvětluje ministr. Na Uber se však podle Ťoka musí vztahovat stejné povinnosti jako na taxíky. Dopravce tak bude muset mít živnostenské oprávnění a evidované vozidlo, řidič pak oprávnění řidiče taxislužby.

Nejhorší podmínkou pro podnikání je nejistota

Přestože podle expertů není dnešní rozhodnutí soudního dvora pro Uber žádná výhra, České asociace sdílené ekonomiky krok uvítala. „Myslím, že rozhodnutí Evropského soudu je důležitým krokem dopředu. Ať už v dobrém, nebo ve zlém. Uber se dlouhou dobu pohyboval v šedé zóně a rozhodnutí znamená, že teď už aspoň přesně ví, kde stojí. Bude muset dodržovat určitá pravidla, která doteď nedodržoval (aspoň na území České Republiky),“ řekl pro INFO.CZ Jan Charouz z České asociace sdílené ekonomiky, který zároveň vede společnosti SmileCar zprostředkovávající sdílení aut.

Uber tak podle něj bude mít plné ruce práce. „Rozhodně si nemyslím, že to pro Uber znamená konec, ale spíše to, že bude muset některé věci upravit, aby jeho podnikání bylo zcela v souladu se zákony a předpisy,“ říká Charouz s tím, nejhorší podmínkou pro podnikání je nejistota. „Uber teď může podniknout kroky k tomu, aby nedostatky napravil. Ať už úpravou podmínek pro řidiče, nebo lobbingem za nová pravidla (novou kategorii dopravní služby),“ řekl také redakci.

Podle Charouze by si Česko mělo vzít příklad z Estonska, kde Uber a podobné služby fungují paralelně s klasickými taxi. „Mají vlastní kategorii a musí dodržovat jiná pravidla než taxi. Také ale zase nemají taxi výhody, jakou je například povolená jízda ve vyhrazených pruzích. Zákazník chápe odlišnosti služeb a sám si rozhodne, která služba je pro něj vhodnější. Díky e-governmentu navíc Uber dokáže přímo reportovat příjmy svých řidičům finančnímu úřadu, a tím stát nepřichází o daně z přijmu,“ popisuje praxi v Estonsku.